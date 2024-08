Vũng Tàu tổ chức nhiều sự kiện giải trí dịp lễ 2/9

Chiều 30/8, UBND TP.Vũng Tàu tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2024.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị, xã phường tăng cường rà soát các nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách cả năm 2024 vượt 10% kế hoạch được giao theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND thành phố giao Phòng VH-TT, Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch chủ động phối hợp bố trí đủ lực lượng, cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết để đón và phục vụ du khách du lịch.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch như: Niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ; bố lực lượng cứu hộ, cứu nạn... bảo đảm an toàn cho khách.

Theo báo cáo tại cuộc họp, 8 tháng năm 2024, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống của Vũng Tàu ước đạt ước đạt 6.771 tỷ đồng, tăng 13,82% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng mức bán lẻ hàng hóa lũy kế đạt hơn 28 ngàn tỷ đồng, tăng 5,38% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp lũy kế đạt gần 27 ngàn tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt hơn 3.283 tỷ đồng, đạt 74,77% so dự toán tỉnh giao.

Chuẩn bị cho dịp lễ Quốc khánh 2/9, thành phố tổ chức nhiều sự kiện vui chơi, giải trí phục vụ người dân, du khách: Chương trình “Tuborg Open your music” tại Cột cờ Bãi Sau; “Thay lời biển hát” tại dự án The Maris (đường 3/2, phường 10), đều diễn ra vào 31/8; “Tiger Crystal Rave 3.0 - Đại tiệc băng bất tận” vào ngày 1/9 tại KDL San Hô Xanh (Bãi Sau). Đặc biệt, tối 2/9, diễn ra chương trình nghệ thuật kỷ niệm 79 năm Quốc khánh tại Công viên Bãi Trước.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG