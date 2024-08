Luật Nhà ở 2023 tạo động lực phát triển nhà ở

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, người dân và DN, Luật Nhà ở năm 2023 có nhiều điểm mới mang tính đột phá, có lợi cho dân, giải quyết bất cập cho DN. Từ đó, tạo động lực phát triển nhà ở trong thời gian tới.

Luật Nhà ở 2023 được đánh giá là có nhiều điểm mới nổi bật có lợi cho người dân và DN kinh doanh bất động sản. Trong ảnh: Khách hàng tham quan tìm hiểu dự án The Maris.

"Cởi trói" cho nhà chung cư

Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8. Nội dung của Luật Nhà ở lần này đã được điều chỉnh, sửa đổi bổ sung đối với những bất cập, vướng mắc của Luật Nhà ở 2014. Đặc biệt, luật có nhiều nội dung quy định có lợi cho người dân khu vực đô thị và DN kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, luật mới quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) cho căn hộ chung cư mini; không quy định về thời hạn sở hữu căn hộ chung cư; quy định xây nhà lưu trú cho công nhân trong KCN… Ngoài ra, luật cũng có quy định và chế tài giải quyết “điểm nóng” về quỹ bảo trì nhà chung cư.

Trong đó, vấn đề được nhiều hộ gia đình thành thị đang sở hữu căn hộ chung cư mini rất quan tâm đó là luật mới quy định căn hộ chung cư mini sẽ được cấp “sổ hồng”. Theo Luật sư Nguyễn Cảnh, Giám đốc Công ty Luật TNHH Nguyễn Cảnh, quy định căn hộ chung cư mini được cấp “sổ hồng” trong Luật Nhà ở 2023 là quy định nhân văn, có lợi cho người dân.

Cụ thể, luật quy định chung cư mini sẽ được cấp sổ hồng nhưng sẽ quản lý chặt hơn về điều kiện và quy trình xây dựng. Theo đó, Luật Nhà ở 2023 quy định, cá nhân muốn xây chung cư cỡ nhỏ hay còn gọi là chung cư mini (nhà ở từ 2 tầng trở lên, tại mỗi tầng có các căn hộ, hoặc từ 2 tầng và quy mô 20 căn hộ trở lên) để bán, cho thuê sẽ phải đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở. Các tiêu chuẩn kĩ thuật đối với loại nhà ở này sẽ theo quy định chung của nhà chung cư.

Căn hộ đủ điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, về hạ tầng kĩ thuật và đảm bảo thiết kế theo thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với từng căn hộ. Sản phẩm bất động sản này cũng sẽ được tham gia giao dịch trong thị trường bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở.

Theo đánh giá của các chuyên gia, quy định này góp phần tháo gỡ những vướng mắc, bất cập về chung cư mini ở các thành phố lớn hiện nay, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân có thu nhập thấp, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài ra, việc không quy định về thời hạn sở hữu căn hộ chung cư được đánh giá sẽ tác động tích cực tới giá trị căn hộ chung cư và phần nào tạo sự ổn định về tâm lý cho người mua căn hộ.

Theo ông Lê Viết Liên, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu, Luật Nhà ở 2023 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở, không thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tham gia đầu tư, xây dựng cải tạo lại nhà chung cư cũng như giải quyết một số bất cập trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên thực tế thời gian qua.

Với các DN, Luật Nhà ở 2023 cũng có những bổ sung, sửa đổi có lợi cho nhà đầu tư khi xây dựng, cải tạo chung cư. Cụ thể, luật quy định miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án và không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn theo quy định của pháp luật về đất đai; được kinh doanh đối với diện tích nhà ở còn lại sau khi đã thực hiện bố trí tái định cư và diện tích kinh doanh dịch vụ, thương mại trong phạm vi dự án.

Nới rộng đối tượng thuê - mua nhà ở xã hội

Ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng, Luật Nhà ở 2023 còn có nhiều quy định mới mang tính nhân văn. Đáng nói là việc “nới rộng” đối tượng thuê - mua nhà ở xã hội nhằm hướng đến các đối tượng chính sách, công nhân, người thu nhập thấp...

Cụ thể, Luật Nhà ở 2023 quy định cụ thể về điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo hướng cải cách thủ tục hành chính nhiều hơn, tạo điều kiện cho người dân có thu nhập thấp thuận lợi hơn khi đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Theo đó, luật bãi bỏ quy định về điều kiện cư trú khi mua, thuê mua nhà ở xã hội, chỉ còn điều kiện về nhà ở và thu nhập.

Chung cư nhà ở xã hội 18 tầng TX. Phú Mỹ.

Đối với trường hợp thuê nhà ở xã hội thì không yêu cầu bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, thu nhập, chỉ cần đúng đối tượng. “Ngoài ra, luật còn quy định bổ sung hai đối tượng được hưởng chính sách về hỗ trợ về nhà ở xã hội là: Học sinh, sinh viên đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường chuyên biệt theo quy định của pháp luật; học sinh trường dân tộc nội trú công lập; doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong KCN”, ông Khải Quốc Bình nói.

Bên cạnh đó, Luật Nhà ở 2023 cũng có quy định mới về việc xây nhà lưu trú cho công nhân trong KCN - đây là nội dung hoàn toàn mới so với Luật Nhà ở năm 2014. Cụ thể, luật quy định về chính sách đối với nhà lưu trú cho công nhân trong KCN. Điều này thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với công nhân làm việc trong KCN, hỗ trợ để giảm bớt một phần những khó khăn về nhà ở cho công nhân, để họ tập trung vào lao động sản xuất.

Theo luật mới, những đối tượng được hưởng chính sách về nhà lưu trú công nhân bao gồm: Công nhân đang làm việc tại các đơn vị sản xuất trong KCN; DN kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN; DN, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất trong KCN đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân.

Bài, ảnh: QUANG VŨ