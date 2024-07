Vướng thủ tục đất đai, nhiều dự án chậm triển khai

Hơn 10 ý kiến của DN tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại DN năm 2024 do Sở TN-MT tổ chức chiều 9/7 chủ yếu tập trung về lĩnh vực đất đai. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến dự án chậm triển khai và hoạt động của DN gặp nhiều khó khăn.

Ông Lê Viết Liên, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu kiến nghị về những khó khăn liên quan đến các dự án mà công ty đang triển khai.

Thông tin đến DN, nhà đầu tư, ông Nguyễn Thái Sinh, Phó Giám đốc Sở TN-MT cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, Sở TN-MT đã tổ chức 129 lượt tiếp và làm việc với DN, nhà đầu tư. Sở đã tiếp nhận 37 kiến nghị của DN, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh, đến nay đã giải quyết 28 kiến nghị, 9 kiến nghị đang được Sở tiếp tục giải quyết.

Nêu ý kiến tại hội nghị, ông Lê Viết Liên, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu thông tin, nhiều dự án công ty đang triển khai đều vướng mắc về thủ tục đất đai. Cụ thể như dự án khu nhà ở Hải Đăng-The Light City (TP.Vũng Tàu) có quy mô 49ha có phần diện tích đất mương nước, đường mòn, đường giao thông xen kẽ do Nhà nước quản lý. Công ty đã lập thủ tục xin giao đất, thuê đất phần đất này từ năm 2019. “Đến nay đã 5 năm, nhưng công ty vẫn chưa được giao thuê đất xen kẽ để thực hiện dự án đã được phê duyệt. Do đó, dự án triển khai chậm so với tiến độ, hoạt động của DN gặp nhiều khó khăn”, ông Liên nói.

Trong khi đó, theo ông Đậu Thế Anh, chủ đầu tư dự án KDL Hồ Mây, DN đang gặp khó khăn do vướng thủ tục thuê đất đối với phần diện tích 12,7ha nằm trong dự án KDL Hồ Mây. Ông Thế Anh cho biết: “Hai năm qua, chủ đầu tư đã làm nhiều văn bản đề xuất, kiến nghị, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Theo trả lời của các cơ quan chức năng là phần diện tích thuê vướng diện tích đất rừng. Tại hội nghị này, chúng tôi mong muốn Sở TN-MT tạo điều kiện cho thuê trước 3,7ha đất thương mại-dịch vụ trong tổng số 12,7ha nói trên trong khi chờ giải quyết toàn bộ phần diện tích còn lại”.

Nhiều ý kiến của các DN, nhà đầu tư kiến nghị liên quan đến vấn đề đất đai như: tính tiền thuê đất, quy hoạch sử dụng đất, quy định về thuê đất mặt nước, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với căn hộ chung cư và nhà liên kế…

Ông Phan Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở TN-MT cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết các kiến nghị của DN, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Với những vấn đề DN, nhà đầu tư phản ánh, hiện nay các quy định còn chưa có hướng dẫn cụ thể, các quy định về luật còn chồng chéo, kéo dài thời gian, gây khó khăn cho DN.

“Những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại của DN, nhà đầu tư, thời gian tới Sở TN-MT sẽ tiếp tục quan tâm, giải quyết theo quy định. Với các vấn đề liên quan đến chính sách, thẩm quyền, Sở TN-MT sẽ tham mưu UBND tỉnh có báo cáo để chuẩn bị làm việc với Thủ tướng, Chính phủ và Bộ TN-MT xin hướng dẫn gỡ vướng”, ông Phan Văn Mạnh thông tin.

Bài, ảnh: QUANG VŨ