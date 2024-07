Thời tiết bất lợi, sản lượng rau giảm - giá cũng giảm theo

Thời tiết mưa gió liên tục khiến việc canh tác rau xanh của nông dân tại các vùng chuyên canh rau gặp nhiều khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thúy, xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ thu hoạch rau húng quế.

Những ngày này, bà Nguyễn Thị Thúy (thôn Láng Cát, xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) tranh thủ thu hoạch rau ăn lá và rau thơm để bỏ mối cho thương lái. Tuy nhiên, theo bà Thúy, thời điểm này, mưa nhiều nên rau bị cháy lá và bị dập, sản lượng giảm, giá cũng giảm.

“Nếu vào mùa nắng, 1 luống rau thu hoạch trung bình được khoảng 50kg thì nay 1 luống chỉ thu được khoảng 15kg, thậm chí có luống mất trắng. Mùa mưa làm rau đã khó, năm nay mưa thất thường hơn nên người trồng rau chúng tôi càng khó khăn hơn. Mưa nhiều phân gio rải bao nhiêu là trôi hết bấy nhiêu, rau giập nên chậm lớn, giá lại rẻ nữa" , bà Thúy phàn nàn.

Bà Phạm Thị Đà (xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa) cho biết, mùa nắng, nếu sản lượng rau thu hoạch từ 1-3 tấn/1.000m2, trừ chi phí nông dân lãi từ 10-12 triệu đồng/tháng. Thế nhưng mùa mưa, sản lượng rau thu hoạch chỉ được từ 20-40%. "Sản lượng thu hoạch giảm, lượng rau tiêu thụ hiện nay cũng giảm từ 60-70%. Trước đây, thương lái lấy mỗi ngày mấy tạ thì giờ chỉ được ngày vài chục kg, thậm chí không bán được’, bà Đà nói.

Theo nông dân trồng rau, so với cách đây 2 tháng, giá rau xanh các loại giảm 50%. Hiện, giá rau xanh các loại thu tại vườn chỉ từ 4.000-6.000 đồng/kg; rau thơm 5.000 đồng/kg. Giá rau xuống thấp, trong khi, chi phí đầu tư sản xuất bình quân 1.000 m2 từ 7-10 triệu đồng nên nông dân hầu như không có lãi, thậm chí là lỗ.

Vụ Hè thu năm nay, toàn tỉnh canh tác 1.100ha rau xanh các loại như: xà lách, cải các loại và rau gia vị - hành, ngò, húng, quế và trồng chủ yếu tại các vùng rau trọng điểm ở TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ. Để khắc phục những hạn chế do thời tiết, cũng như để cây rau phát triển tốt trong mùa mưa, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân phải nắm vững kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cũng như việc sản xuất rau an toàn, sử dụng đúng liều lượng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định. Đồng thời, nông dân cần ứng dụng giải pháp công nghệ mới như trồng rau trong nhà kính, nhà màng, có che chắn... nhằm giảm bớt rủi ro do ảnh hưởng của thời tiết.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU - NGỌC TOÀN