Phú Mỹ thu ngân sách Quý II tăng 27%

Chiều 22/7, Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Phú Mỹ tổ chức Hội nghị lần thứ 19 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Thị ủy; ông Nguyễn Tấn Cường, Phó Bí thư thường trực và ông Nguyễn Văn Thắm, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế của TX.Phú Mỹ giữ vững đà phát triển ổn định với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tốt hơn so với cùng kỳ. Thu ngân sách được giao trên địa bàn đạt 55% Nghị quyết, tăng 27% so với cùng kỳ. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông kết nối được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế đáp ứng tốt nhu cầu của Nhân dân. Chất lượng cuộc sống của Nhân dân nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả.

Thị xã đã hoàn thành Đề án thành lập các phường và TP.Phú Mỹ trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương và được HĐND tỉnh thông qua.

Hội nghị đã tập trung thảo luận nguyên nhân, đề ra giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, chỉnh trang đô thị, tăng cường xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị, kéo giảm tội phạm…

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA