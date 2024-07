Khống chế trần nợ thuế hiệu quả

Trong nửa đầu năm 2024, số thu ngân sách qua Cục Thuế tỉnh tiếp tục đạt kết quả khả quan. Nhiều khoản thu, sắc thuế đạt và vượt tiến độ bình quân chung của toàn ngành. Số nợ thuế trên địa bàn được kiểm soát dưới ngưỡng 8%.

6 tháng đầu năm nay, thu từ khu vực ngoài quốc doanh có mức tăng cao nhất, đạt 64,2% dự toán pháp lệnh. Trong ảnh: Khách hàng tham quan, tìm hiểu sản phẩm NPK tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Thu từ khu vực ngoài quốc doanh tăng cao nhất

Thông tin từ Cục thuế tỉnh cho biết, trong tổng số 37.682 tỷ đồng thu ngân sách 6 tháng qua tại đơn vị, số thu từ dầu thô là gần 16.670 tỷ đồng, thu nội địa hơn 20.982 tỷ đồng.

Một số nguồn thu, sắc thuế có số thu đạt khá: thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; thu từ các khoản phí, lệ phí; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tiền sử dụng đất; thu từ hoạt động XSKT và thu khác ngân sách. Trong đó, thu từ khu vực ngoài quốc doanh có mức tăng cao nhất, đạt 64,2% dự toán pháp lệnh.

Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu. Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT). Theo đó, đơn vị đã ban hành và gửi 137 thông báo phổ biến chính sách, các quy định pháp luật đến email NNT; trả lời 111 văn bản vướng mắc chính sách thuế; trả lời vướng mắc cho 10.525 trường hợp qua điện thoại; hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế cho 9.424 lượt NNT; 48 trường hợp qua chuyên mục Hỏi-Đáp trên hệ thống eTax…

Trong “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2023” (từ ngày 1/3-30/4), Cục Thuế đã tiếp nhận, hướng dẫn và giải đáp hiệu quả các vướng mắc về chính sách thuế, hóa đơn điện tử, về hồ sơ, thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập DN, thu nhập cá nhân và các loại thuế khác cho NNT. Tích cực hướng dẫn và hỗ trợ NNT thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng phương thức điện tử…

Năm 2024, Cục Thuế tỉnh được giao số thu 63.970 tỷ đồng. Trong đó, thu từ dầu thô 25.100 tỷ đồng; thu nội địa 38.870 tỷ đồng. Như vậy, với con số thu được trong 6 tháng qua, Cục Thuế đã đạt gần 59% dự toán pháp lệnh và tăng 6% so với cùng kỳ.

Công khai 1.472 lượt thông tin nợ thuế

Ông Đoàn Minh Dũng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh cho biết, Cục Thuế đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2024 tổng nợ không vượt quá 8% so với tổng số thực thu vào ngân sách Nhà nước. Trong đó, tổng số nợ về thuế, phí không vượt quá 5% tổng số thực thu vào ngân sách nhà nước. Thu tối thiểu 80% các khoản tiền thuế nợ có khả năng thu tại thời điểm cuối năm 2023.

Tính đến hết tháng 6/2024 tổng số tiền thuế nợ trên địa bàn tỉnh gần 4.207 tỷ đồng, chiếm 6,6% so với dự toán thu năm 2024, không vượt quá chỉ tiêu 8% do Tổng cục Thuế giao (trong đó tổng số nợ về thuế, phí là gần 1.209 tỷ đồng chiếm 1,89% so với dự toán thu năm 2024, không vượt quá chỉ tiêu 5% do Tổng cục Thuế giao).

Cục Thuế đã tăng cường thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế. Tính đến hết tháng 6/2024, toàn ngành thuế thu được gần 4.155 tỷ đồng tiền thuế nợ (bao gồm 747,1 tỷ đồng nợ năm trước chuyển sang, 3.407,6 tỷ đồng nợ mới phát sinh trong năm 2024).

Các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Đó là công khai thông tin của 1.472 lượt thông tin nợ thuế, không nộp tiền thuế đúng hạn trên trang thông tin ngành thuế. Áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đối với những trường hợp chây ỳ, để nợ thuế, có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bỏ trốn.

Trong 6 tháng qua, Cục Thuế thực hiện cưỡng chế 915 trường hợp với số tiền 745,8 tỷ đồng (trong đó 668 trường hợp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản với số tiền 501,5 tỷ đồng, 205 trường hợp cưỡng chế hóa đơn với số tiền 236,1 tỷ đồng, 42 trường hợp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với số tiền 8,2 tỷ đồng).

