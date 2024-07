Dư nợ tín dụng tăng 5,5%

Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tính đến cuối tháng 6/2024, tổng nguồn huy động từ nền kinh tế trên địa bàn đạt 189,5 ngàn tỷ đồng, tăng 3,65% so với cuối năm 2023 và tăng 0,77% so với tháng trước. Doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm đạt 75 ngàn tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 175 ngàn tỷ đồng, tăng 5,5% so với cuối năm 2023 và tăng 0,29% so với tháng trước. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm 56,34% tổng dư nợ, cho vay trung dài hạn chiếm 43,66% tổng dư nợ...

Chất lượng tín dụng được các tổ chức tín dụng trên địa bàn quyết liệt thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và hội sở; tiếp tục kiểm soát và duy trì ở mức dưới 3%/năm. Nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 6/2024 là 5.200 tỷ đồng, chiếm 2,97% tổng dư nợ toàn địa bàn.

PHAN HÀ