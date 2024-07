Doanh nghiệp xuất khẩu tấp nập đơn hàng giá trị

Xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh mẽ khi DN có nhiều đơn hàng. Có DN đã đạt được đơn hàng cho một vài năm tiếp theo.

Xuất khẩu từ đầu năm đến nay khởi sắc, tạo đà cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH cung ứng hàng thủy sản xuất khẩu Tứ Hải, TP.Vũng Tàu trong giờ sản xuất.

Doanh nghiệp có nhiều đơn hàng

Sự phục hồi của kinh tế toàn cầu cùng với nhu cầu tiêu dùng tăng đã giúp hoạt động sản xuất của Công ty TNHH SX-TM Khang Việt Tiến từ đầu năm 2024 đến nay có nhiều khởi sắc. DN này cũng đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường và tăng cường tiếp cận khách hàng nên đã mở rộng thêm một số thị trường mới ở châu Âu, Mỹ.

Ông Đỗ Văn Trung, Phó Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Khang Việt Tiến cho biết, từ quý I đến nay thị trường đã gần như trở lại bình thường như những năm trước. Đơn hàng rất nhiều và lượng tiêu thụ cũng tốt. Hiện tại, kim ngạch xuất khẩu bình quân của công ty khoảng 2 triệu USD/tháng. Khách hàng yêu cầu về số lượng khá nhiều nên công ty cũng phải tăng sản xuất để đáp ứng yêu cầu.

Một số DN đã có đơn hàng đến quý I năm 2025 như Công ty TNHH Forimex Thịnh Hoàng. Ông Võ Ngọc Tường Linh, Giám đốc công ty thông tin, DN này đã có đơn hàng ổn định đến tháng 9, thậm chí một số đơn hàng đến tháng 3/2025. Kỳ vọng với đơn hàng dồi dào, công ty sẽ đạt kế hoạch doanh thu đề ra năm nay là 4 triệu USD, tăng khoảng 30% so với năm 2023.

Cùng với sự phục hồi của thị trường, một số DN trong tỉnh đã đưa nhà máy đi vào hoạt động với các sản phẩm mới cũng góp phần tăng kim ngach xuất khẩu của tỉnh.

Ông Sivert Skarn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Vard Vũng Tàu cho biết, đơn hàng của công ty đã có đến đầu năm 2027. Công ty cũng đã đầu tư xây dựng mới dự án nhà máy chế tạo cơ khí và kết cấu thép Vard Vũng Tàu nhằm đáp ứng cho việc tăng trưởng này.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Theo báo cáo của Sở Công thương, 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh trừ dầu thô đạt hơn 2,65 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Thị trường châu Á vẫn chiếm tỷ trọng cao 68,95% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, tăng 16,86% so với cùng kỳ.

Sự tăng trưởng không chỉ ở cơ cấu thị trường mà còn thể hiện ở các nhóm hàng xuất khẩu khi hầu hết các sản phẩm đều tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, phân bón các loại tăng 9,8%; chất dẻo (plastic) nguyên liệu tăng 111,1%; sản phẩm từ chất dẻo tăng 148%; vải các loại tăng 16,3%; hàng dệt may tăng 10%; giày dép các loại tăng 5,74%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày tăng 27,96%...

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng tình hình thế giới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, để đạt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2024, các DN cần duy trì chặt chẽ quan hệ với các đối tác hiện có, đồng thời, liên kết, phát triển chuỗi cung ứng và chủ động tìm thêm thị trường tiêu thụ mới.

Bà Vũ Bích Hảo, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, sở sẽ tiếp tục hỗ trợ DN, chủ động đề xuất định hướng, biện pháp cụ thể để tận dụng cơ hội, ưu đãi do các hiệp định thương mại tự do mang lại một cách hiệu quả. Đồng thời tiếp tục duy trì cung cấp thông tin thị trường, mặt hàng, đối tác nước ngoài đến các DN mở rộng thị trường xuất khẩu.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU