Côn Đảo tạm dừng bơi lội, lặn biển để bảo vệ san hô

Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo vừa thông báo tạm dừng hoạt động bơi lội, lặn xem san hô từ ngày 1/7 tới 30/9 tại một số địa điểm.

Theo đó, các điểm tạm dừng gồm: Vịnh Côn Sơn (trừ vùng đệm), hòn Trác Lớn, hòn Trác Nhỏ, hòn Tài, hòn Thỏ, hòn Bông Lan, hòn Bảy Cạnh, hòn Cau, mũi Tàu Bể, Đầm Tre, hòn Trứng, bãi Ông Cường, bãi Sạn, bãi Đất Thắm, bãi Bàn, Ông Đụng, Ông Câu, hòn Tre Nhỏ, hòn Tre Lớn, đầm Quốc - hòn Bà và hòn Vung.

Các địa điểm còn lại là Bãi Giông - Hòn Bảy Cạnh, Bãi Cát Lớn - Hòn Cau, Bãi trước Trạm Kiểm lâm Hòn Tre Lớn được hoạt động bơi lội, lặn xem san hô bình thường.

Quyết định dừng bơi lội, lặn biển là cần thiết để tạo điều kiện cho san hô phục hồi ở những vùng bị tổn thương.

Sở dĩ dừng việc bơi lội, lặn xem san hô do đầu tháng 6 vừa qua nhiều rạn san hô ở Côn Đảo bị tẩy trắng. Nguyên nhân do tác động của El Nino, khiến nhiệt độ nước tầng đáy tăng cao, lên tới 32 độ C, trong khi nhiệt độ lý tưởng của san hô dao động 24-30 độ C.

Theo lãnh đạo Vườn quốc gia Côn Đảo, quyết định dừng bơi lội, lặn xem san hô là cần thiết để tạo điều kiện cho san hô phục hồi. Quyết định được đưa ra sau khi đơn vị phối hợp nghiên cứu cùng Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết thêm, cơ quan quốc tế về đại dương và khí quyển (NOAA) dự báo mức độ tẩy trắng san hô Côn Đảo sẽ giảm dần từ sau ngày 9/6. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục khảo sát, đánh giá tình hình phục hồi của các rạn san hô và đề xuất phương án phù hợp.

