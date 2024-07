Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5%

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 7/2024 và 7 tháng năm 2024 do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/7 cho thấy, sản xuất công nghiệp nối tiếp đà tăng trưởng, chỉ số trong tháng 7 ước tính tăng 0,7% so với tháng 6 và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, ngành chế biến, chế tạo tăng 13,3%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,9%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác-nước thải tăng 12,1%, riêng ngành khai khoáng giảm 7,0%.

Tính chung 7 tháng, chỉ số ước tính tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 giảm 0,8%). Cụ thể, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,5% (cùng kỳ năm 2023 giảm 1,2%), đóng góp 8,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,4% (cùng kỳ năm 2023 tăng 1,4%), đóng góp 1,1 điểm phần trăm. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,2% (cùng kỳ năm 2023 tăng 5,2%) và đóng góp 0,1 điểm phần trăm. Tuy nhiên, ngành khai khoáng giảm 6,2% (cùng kỳ năm 2023 giảm 2,0%) và làm giảm 0,9 điểm phần trăm.

Một số địa phương có chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, các địa phương có chỉ số giảm là do ngành các ngành trên tăng thấp hoặc giảm.

XUÂN SANG