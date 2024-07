Bảo đảm an toàn hồ, đập trong mùa mưa

Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu mà các địa phương, cơ quan chức năng đặt ra trong việc triển khai giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi khi mùa mưa bão tới.

Hồ Đá Bàng (huyện Đất Đỏ) hoạt động ổn định, an toàn.

Thường xuyên duy tu, sửa chữa

Huyện Đất Đỏ có 4 hồ chứa nước, gồm: Đá Bàng, Suối Môn, Sở Bông, Lồ Ồ và đập dâng sông Ray, kênh dẫn nước Bà Đáp, đê bao ngăn mặn Lộc An. Để đảm bảo an toàn và giảm thiểu thiệt hại cho các công trình thủy lợi trong mùa mưa bão, huyện đã tăng cường giám sát, theo dõi chặt chẽ các hồ chứa nhỏ, xung yếu đã xây dựng lâu năm, xuống cấp… Huyện cũng phối hợp đầu tư, nâng cấp các công trình thủy lợi, sửa chữa hồ chứa, đập dâng, tràn xả lũ bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng; nâng cấp các khu neo, đậu tránh trú bão cho tàu thuyền.

Ông Hồng Như Vàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ cho biết, đối với hệ thống kênh mương, hồ, đập, ngoài xây dựng phương án phòng tránh, ứng phó, huyện chủ động phối hợp với Trung tâm khai thác các công trình thủy lợi triển khai biện pháp vận hành an toàn hồ đập theo quy định. Địa phương cũng chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, quản lý địa bàn, không để xảy ra hành vi xâm hại an toàn hồ, đập, đảm bảo vận hành hồ chứa an toàn. Đồng thời khơi thông, nạo vét hệ thống sông suối để bảo đảm tiêu thoát nước, phòng tránh nguy cơ vỡ đập, ngập úng.

Là địa phương có số lượng công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh với 22 công trình, gồm 11 hồ chứa nước và 11 đập dâng, huyện Châu Đức cũng đã triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai theo từng cấp độ rủi ro, nhất là nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất và mưa lớn kéo dài trên diện rộng gây ngập lụt cục bộ… Qua đó, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Ông Đỗ Chí Khởi, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Châu Đức cho biết, các hồ đập trên địa bàn được phòng phối hợp với Trung tâm quản lý khai thác các công trình thủy lợi rà soát, đánh giá hiện trạng trước mùa mưa bão. Đến thời điểm này, các công trình đều đảm bảo an toàn và đang vận hành thuận lợi.

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết để thông báo kịp thời cho các cấp chính quyền, người dân chủ động phòng tránh; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa và biện pháp phòng, tránh, ứng phó các loại hình thiên tai; rà soát, kiểm tra các điểm có nguy cơ ngập úng để khơi thông; chủ động phương án di dời, sơ tán người dân tại khu vực nguy cơ sạt lở cao đến các địa điểm an toàn. Các cơ quan, đơn vị quản lý hồ chứa nước bố trí trực canh 24/24 giờ; thường xuyên theo dõi mực nước tại hồ chứa thủy lợi để chủ động điều tiết phù hợp; sẵn sàng phương án, kịch bản đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt cho vùng hạ du.

Sẵn sàng phương án ứng phó

Thống kê của Sở NN-PTNT cho thấy, toàn tỉnh hiện có 96 công trình thủy lợi, gồm 30 hồ chứa nước lớn nhỏ, 61 đập dâng, 3 kênh tiêu và 2 trạm bơm. Ông Đỗ Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết, qua kiểm tra, tất cả các công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh hoạt động bình thường.

Đối với các hư hỏng nhỏ, các chủ quản lý công trình, đơn vị quản lý, khai thác đã chủ động xử lý, khắc phục. sở cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị, DN liên quan duy tu, sửa chữa để đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa bão.

“Ngành cũng thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng hồ chứa, lập danh mục đập, hồ chứa thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn, báo cáo trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí sửa chữa. Đồng thời, chuẩn bị vật tư dự phòng, sẵn sàng xử lý ngay nếu có sự cố xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ”, ông Thảo nói.

