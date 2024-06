Thu thuế thu nhập cá nhân 1.945 tỷ đồng trong 5 tháng

Thu thuế thu nhập cá nhân 5 tháng 2024 đạt 1.945 tỷ đồng vượt số thu của khu vực doanh nghiệp nhà nước, gấp đôi thu tiền sử dụng đất và đứng thứ 3 trong các khoản thu ngân sách trên địa bàn. Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh, diễn ra ngày 1/6.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Thu hút FDI gấp gần 13 lần, đứng đầu cả nước

Thông tin tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết: Trong 5 tháng đầu năm 2024, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến theo hướng tích cực. Có 11/13 chỉ tiêu kinh tế, tài chính tăng trưởng so với cùng kỳ và cao hơn mức kế hoạch cả năm 2024.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,48% so với cùng kỳ. Trong ảnh: Kiểm tra hàng trong kho tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu khí) đạt 182.030 tỷ đồng, tăng 11,48% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 4.190 tỷ đồng, tăng 4,15%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 32.115 tỷ đồng, tăng 13,52%. Doanh thu dịch vụ lữ hành 139,9 tỷ đồng, tăng 46,97%. Kim ngạch xuất khẩu (trừ dầu khí) đạt 2,315 tỷ USD.

Số thu ngân sách trên địa bàn cũng đạt kết quả khả quan với số thu khoảng 39.792 tỷ đồng, đạt 44,91% dự toán, tăng 6,04% so với cùng kỳ. Trong các khoản thu ngân sách, lớn nhất vẫn là thu từ khu vực DN FDI với 7.552 tỷ đồng; tiếp theo là thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 2.298 tỷ đồng; thu thuế thu nhập cá nhân 1.945 tỷ đồng; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương 1.548 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 906 tỷ đồng; thu xổ số 903 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đang dẫn đầu cả nước. Trong 5 tháng qua, đã có 27 dự án cấp mới và điều chỉnh tăng vốn tổng vốn đăng ký đạt hơn 1,642 tỷ USD, tăng gấp 12,6 lần so với cùng kỳ. Trong đó, có 18 dự án FDI đăng ký mới, với tổng mức đầu tư đăng ký đạt 1,521 tỷ USD, tăng gấp 42 lần so với cùng kỳ; 9 dự án điều chỉnh tăng vốn đạt 120,8 triệu USD, tăng gấp 1,3 lần so với cùng kỳ.

5 tháng đầu năm, thu hút vốn đầu tư nước ngoài gấp gần 13 lần, đứng đầu cả nước. Trong ảnh: Người lao động Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn trên công trường Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp

Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở KH&ĐT cũng cho hay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với cùng kỳ. Tính đến hết tháng 5 mới giải ngân được hơn 4.494 tỷ đồng, chỉ đạt 22,87% (cùng kỳ đạt 24,37%). Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân 552,768 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh giải ngân gần 1.937 tỷ đồng, đạt gần 16% kế hoạch; vốn ngân sách cấp huyện giải ngân gần 2.035 tỷ đồng, đạt 35,14% kế hoạch.

Đặc biệt, tỷ lệ giải ngân nhóm các dự án khởi công mới và bồi thường giải phóng mặt bằng rất thấp; nhóm khởi công mới chỉ đạt 6,03%, bồi thường giải phóng mặt bằng chỉ đạt 12,7%. Sở KH&ĐT đánh giá, nguyên nhân chủ yếu là có 11 dự án với tổng số vốn là 4.462 tỷ đồng mới được giao bổ sung trong năm. Các dự án này đang trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư nên chưa giải ngân.

Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh đến nay hơn 20.700 tỷ đồng. Tổng vốn đã phân bổ là hơn 19.700 tỷ đồng, đạt 95,2%. Năm 2024, tỉnh bố trí vốn khởi công mới 24 dự án. Đến nay, mới có 4 dự án khởi công xây dựng, 4 dự án đang tổ chức đấu thầu và 16 dự án đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư để thực hiện đấu thầu và khởi công.

Trước những tồn tại, khó khăn trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ đề nghị các Sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao. Đồng thời, khẩn trương rà soát ngay các hạn chế, thiếu sót, đề ra các giải pháp khắc phục, duy trì, nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước…

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT tổ chức thực hiện các kỳ thi năm 2024 đảm bảo an toàn, nghiêm túc. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024; bảo đảm tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đúng quy định, chất lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân các loại nguồn vốn theo kế hoạch đề ra; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án đã dự kiến bố trí vốn năm 2024. UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện các thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án.

Bài, ảnh: PHAN HÀ