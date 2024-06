Nhãn xuồng Lộc An vào vụ thu hoạch

Thời điểm này, người trồng nhãn xuồng trên địa bàn xã Lộc An, huyện Đất Đỏ bắt đầu bước vào vụ thu hoạch chính.

Thu hoạch nhãn tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ.

Do thời tiết không thuận lợi, mưa trễ nên nhãn cho năng suất thấp hơn mọi năm, đạt 5-6 tấn/ha (giảm khoảng 10%). Thương lái đang thu mua nhãn bao công tại vườn với giá khoảng 50 ngàn đồng/kg, nhãn tiêu 120 ngàn đồng/kg và nhãn bắp cải từ 120-150 ngàn đồng/kg. Với giá này, trừ chi phí, người trồng nhãn lãi khoảng 100-150 triệu đồng/ha.

Lộc An là địa phương có diện tích trồng nhãn xuồng lớn nhất huyện Đất Đỏ, với gần 41ha/37 hộ, tập trung chủ yếu tại ấp An Điền. Nhãn xuồng Lộc An được trồng và cho thu hoạch chính vụ từ khoảng tháng 5 đến tháng 7 âm lịch hàng năm. Tháng 6/2022 nhãn xuồng Lộc An đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Xã Lộc An hỗ trợ HTX nhãn xuồng Lộc An về khoa học kỹ thuật, vốn mở rộng diện tích trồng nhãn xuồng công nghệ cao và liên kết tiêu thụ nhằm tránh tình trạng được mùa, mất giá.

SONG BÌNH