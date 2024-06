Khuyến mãi đón đầu thị trường hè

Đón đầu thị trường hè, nhiều DN, siêu thị, trung tâm thương mại triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi lớn để kích cầu tiêu dùng.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị GO! Bà Rịa.

Dịp hè được coi là mùa cao điểm du lịch khi học sinh, sinh viên được nghỉ học, nhiều gia đình tổ chức đi chơi, mua sắm. Chương trình kích cầu du lịch hè cũng được tỉnh triển khai với nhiều sự kiện hấp dẫn du khách. Ngay đầu tháng 6, The Maris Vũng Tàu đã tổ chức lễ hội 1/6 với các hoạt động vui chơi với nước như: té nước, nhà phao liên hoàn, thưởng thức ẩm thực đường phố, thư giãn cùng âm nhạc do ca sỹ Đan Trường, Sỹ Luân trình diễn. Tiếp đó, cuối tháng 6 là chương trình Dấu ấn hè mùa 3 với chủ đề “Bà Rịa Vũng Tàu-Feel the beat”...

Các sự kiện du lịch diễn ra sôi động sẽ thu hút lượng khách đến Bà Rịa \-Vũng Tàu tăng cao, từ đó kéo theo hoạt động thương mại cũng sôi động theo. Từ giữa tháng 5 đến nay, sức mua tại các siêu thị, trung tâm thương mại đã tăng mạnh.

Ghi nhận tại một số siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh như: Lotte Mart Vũng Tàu, GO! Bà Rịa, Co.op Mart… lượng khách đến vui chơi, mua sắm tăng, nhất là vào những ngày cuối tuần. Các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ hiện đại đều phối hợp với nhà cung ứng triển khai chương trình khuyến mãi, nhất là nhóm hàng thiết yếu, giải nhiệt, trái cây... với mức giảm đến 50%. Các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, chợ truyền thống cũng giảm giá 5-10% cho các sản phẩm thời trang, giày dép.

Người dân mua sắm tại Co.op Mart Vũng Tàu.

Trong khi đó, tại các cửa hàng kinh doanh điện máy, nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi được triển khai đã khiến sức mua tăng gấp đôi. Ông Trương Vũ, Giám đốc cửa hàng điện máy Thủy Lộc (TP.Bà Rịa) cho biết, các sản phẩm quạt máy, quạt hơi nước và máy lạnh được tiêu thụ khá mạnh trong nửa tháng qua, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ.

Bà Tô Ngọc Lan, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công thương) cho biết, trong dịp hè nhu cầu vui chơi, mua sắm của người dân sẽ tăng cao. Dự kiến, tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt hơn 38.086 tỷ đồng, tăng 14,39% so với cùng kỳ. Các chương trình khuyến mãi, giảm giá được hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ hiện đại thực hiện luân phiên, liên tục, đón đầu thị trường hè. Đây được coi là đòn bẩy kích cầu tiêu dùng hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng, luân chuyển lưu thông hàng hóa và giúp các DN phát triển sản xuất, kinh doanh.

"Sở sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá nguồn cung, đồng thời thực hiện các chương trình bình ổn hàng hóa, thực hiện kết nối giao thương giữa các DN trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường quản lý địa bàn, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trong kinh doanh thương mại", bà Tô Ngọc Lan cho hay.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU