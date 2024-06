Huyện Long Điền: Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng so với cùng kỳ

Ngày 21/6, UBND huyện Long Điền tổ chức hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2024.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu thương mại - dịch vụ huyện hơn 15.600 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch gần 558 tỷ đồng, đạt gần 61% kế hoạch, tăng 25,7% so với cùng kỳ; đón và phục vụ an toàn cho hơn 1,2 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 8% so với cùng kỳ; sản lượng hải sản khai thác hơn 29.300 tấn, đạt 52% kế hoạch, tăng hơn 10% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước hơn 328 tỷ đồng, đạt 55,5% kế hoạch năm...

Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành các kế hoạch đề ra năm 2024, như: đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản; tăng cường công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chống khai thác IUU; quản lý thu, chi ngân sách; tập trung đẩy mạnh CCHC; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách về an sinh xã hội…

Tin, ảnh: MINH THANH