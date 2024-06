CLB Biển Xanh TP.Vũng Tàu đạt top 10 thương hiệu xuất sắc châu Á

Ngày 29/6, tại TP. Hồ Chí Minh, đã diễn ra lễ công bố “Thương hiệu xuất sắc châu Á năm 2024”. Chương trình do Viện nghiên cứu kinh tế châu Á và Công ty CP tư vấn chất lượng Phương Nam tổ chức.

Các hạng mục xét duyệt và vinh danh chính của chương trình gồm: Top 10, 20, 50, 100 thương hiệu xuất sắc châu Á (Excellent Asian Brand); Sản phẩm dịch vụ chất lượng châu Á (Asian Quality Products And Services); nhà lãnh đạo xuất sắc châu Á (Outstanding Asian Leader); Top 100 môi trường làm việc tốt nhất châu Á (Top 100 Best Working Environment In Asia).

Anh Tạ Văn Trường, Chủ nhiệm CLB Biển Xanh TP. Vũng Tàu nhận top 10 "thương hiệu xuất sắc châu Á năm 2024" tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh

Danh hiệu được hội đồng bình chọn xét duyệt dựa trên các 7 tiêu chí cốt lõi: Chấp hành luật pháp; xây dựng và bảo hộ thương hiệu; hệ thống giám sát chất lượng; thị trường và thị phần; doanh thu và lợi nhuận; trách nhiệm với nhà nước và người lao động; bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.

CLB Biển Xanh TP. Vũng Tàu là một tổ chức hoạt động trong công tác bảo vệ môi trường. Trong ảnh: Các thành viên CLB Biển Xanh TP. Vũng Tàu tham gia thu gom rác, làm sạch bãi biển

Trong đó, CLB Biển Xanh TP. Vũng Tàu đạt top 10 - top cao nhất ở hạng mục “Thương hiệu xuất sắc châu Á”. CLB Biển Xanh TP. Vũng Tàu là một tổ chức hoạt động tự nguyện trong công tác bảo vệ môi trường được thành lập từ tháng 3/2022.

Sau hơn 2 năm, CLB đã thu hút hơn 330 thành viên cả trong và ngoài tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia trong đó có chủ các DN, các nhà quản lý, cán bộ công nhân viên làm việc tại các công sở, nhân viên, người lao động làm việc tại KCN, những cô, những chị nội trợ và cả các em học sinh…

Hoạt động của CLB đã góp phần thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường TP. Vũng Tàu, xây dựng thương hiệu thành phố du lịch sạch ASEAN, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Tin, ảnh: QUANG VŨ