Thu ngân sách hải quan tăng nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Đến thời điểm này, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước của ngành hải quan tăng cao so với kế hoạch giao.

Công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép thực hiện quy trình kiểm tra thực tế hàng hóa.

Thu ngân sách hải quan tăng

Tính đến ngày 20/4, thu ngân sách của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ đạt 2.057 tỷ đồng, đạt hơn 32% so với kế hoạch năm, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Bà Phạm Duy Phương, Đội trưởng Đội Nghiệp vụ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ cho biết, số thu tăng là nhờ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của các DN sôi động, đơn hàng ổn định hơn so với năm 2023. Từ nay đến cuối năm với đà này thu ngân sách tại đơn vị sẽ đạt chỉ tiêu được giao 6.500 tỷ đồng.

Báo cáo từ Cục Hải quan tỉnh cho biết, sự khởi sắc trong hoạt động XNK đã góp phần mang lại kết quả tích cực trong công tác thu ngân sách của Cục Hải quan tỉnh. Cụ thể, tổng số ngân sách đạt hơn 6.000/18.000 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2023. Để có kết quả trên là nhờ kim ngạch XNK tăng do chuỗi cung ứng XNK đang có dấu hiệu phục hồi. Nhiều DN hoạt động XNK trong nhóm hàng chủ lực, kim ngạch XNK lớn của tỉnh đã có đơn hàng trở lại. Đơn cử như kim ngạch nhập khẩu sắt thép và các sản phẩm từ sắt và thép tăng 43%; dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, trừ dầu thô tăng 447,39%; nhôm và các sản phẩm bằng nhôm tăng 61,87%; khí các loại tăng 50,7%; máy móc, thiết bị tăng 41,94%.

Ở chiều ngược lại, một số mặt hàng chính xuất khẩu có số kim ngạch tăng như nhựa và các sản phẩm bằng nhựa tăng 104,24%; máy móc, thiết bị tăng 74,21%; sắt thép tăng 42,39%; gỗ và các sản phẩm bằng gỗ tăng 26,44%.

Linh hoạt các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan tỉnh đã yêu cầu các chi cục, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, nhằm thu hút DN làm thủ tục tại tỉnh.

Các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh theo dõi hoạt động thu ngân sách hàng ngày, hàng tuần. Nếu thấy không đạt, chi cục sẽ kiểm tra lại tất cả các khâu để đánh giá số thu, tăng cường các hoạt động thu hút DN về làm thủ tục.

Đồng thời, duy trì hoạt động của các tổ hỗ trợ, cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách, thủ tục hải quan cho DN. Trong đó, ưu tiên quan tâm hỗ trợ DN mới tham gia XNK, các nhà đầu tư mới trên địa bàn để thường xuyên nắm bắt, tiếp nhận và giải quyết dứt điểm các vướng mắc, khó khăn.

Ngoài ra, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, DN trong quá trình làm thủ tục hải quan nói riêng và hoạt động XNK nói chung, 100% thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa, 100% Chi cục Hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử với 99,65% DN tham gia. Nhờ đó, việc khai báo, tiếp nhận, xử lý thông tin và ra quyết định thông quan được thực hiện với mức độ tự động hóa rất cao; thời gian xử lý bộ hồ sơ hải quan chỉ từ 1 - 3 giây.

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách cả năm, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành phải sát sao nắm bắt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho DN. Đồng thời, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ như công tác chống thất thu qua kiểm tra giám sát, công tác quản lý thuế, công tác thu hồi nợ thuế.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thông quan hàng hóa; thu hút các DN trong và ngoài tỉnh có tham gia hoạt động XNK đăng ký tờ khai tại đơn vị để tạo thêm nguồn thu NSNN.

“Cùng với việc thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, nhiều giải pháp thiết thực để đồng hành, hỗ trợ cộng đồng DN trong quá trình làm thủ tục hải quan đã được các đơn vị trực thuộc triển khai. Theo đó, các chi cục hải quan đã có nhiều cách làm hay như cử cán bộ công chức thông qua các DN logistics, đại lý hải quan hoặc làm việc trực tiếp với DN trên địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục, cam kết thông quan hàng hóa thuận lợi nhất cho DN”, ông Nguyễn Trường Giang cho biết thêm.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN