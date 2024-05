Thu ngân sách đạt 25.435 tỷ đồng

Ông Đoàn Minh Dũng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, 4 tháng năm 2024, thu ngân sách qua Cục Thuế tỉnh là 25.435 tỷ đồng, đạt 40% dự toán pháp lệnh, bằng 103,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người lao động BIENDONG POC bảo dưỡng thiết bị trên giàn Hải Thạch.

Trong đó, thu từ dầu thô 10.710 tỷ đồng, đạt 43% dự toán pháp lệnh, giảm 5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân, ngoài sản lượng khai thác giảm 2,1%, giá dầu bình quân 4 tháng đầu năm nay cũng thấp hơn giá 4 tháng năm 2023 là 0,87 USD/thùng, ở mức 86,1USD/thùng. Tuy nhiên, mức giá dầu này cũng cao hơn dự toán 16,1 USD/thùng, nên dù nguồn thu từ dầu khí giảm hơn so với cùng kỳ, nhưng vẫn tăng hơn so với dự toán.

Thu nội địa 14.725 tỷ đồng, đạt 38% dự toán pháp lệnh, tăng gần 11% so với cùng kỳ.

Tin, ảnh: HÀ AN