Thu ngân sách trên địa bàn huyện Đất Đỏ đạt gần 133 tỷ đồng

Sáng 11/4, UBND huyện Đất Đỏ tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024.

3 tháng đầu năm, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện phát triển ổn định. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là 5.085ha đạt 30,18% kế hoạch, tăng 5,37% so với cùng kỳ. Sản lượng khai thác hải sản đạt 8.118 tấn, bằng 85,8% so cùng kỳ. Toàn huyện đã đón tiếp hơn 200 ngàn lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 1,05%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 133 tỷ đồng, đạt hơn 29% so với dự toán, tăng 88,74% so cùng kỳ.

Trong quý II/2024, UBND huyện Đất Đỏ tiếp tục theo dõi, chăm sóc và thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân 2023-2024; thực hiện giải pháp trọng tâm về công tác quản lý thuế, chú trọng các nguồn thu bền vững; tổ chức triển khai kế hoạch phát triển du lịch; quan tâm chương trình giảm nghèo với các giải pháp hỗ trợ tín dụng, cấp thẻ BHYT, trợ cấp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo...

ĐÔNG HIẾU