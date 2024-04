Sốt vé máy bay dịp lễ 30/4 và 1/5

Trước những thiếu hụt về số lượng máy bay do các hãng tái cơ cấu đội tàu bay, động cơ cần bảo trì, sửa chữa, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng xem xét tăng thêm tải cung ứng trên các đường bay từ Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh đi các địa phương. Việc tăng tải cung ứng cần nhất trong các ngày 27-28/4 và 1-3/5 trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an ninh, an toàn các chuyến bay.