Nắng nóng đạt đỉnh, bảo đảm cung ứng đủ điện

Dự báo mùa khô năm 2024 sẽ đạt đỉnh nắng nóng so với nhiều năm qua khiến nhu cầu sử dụng điện tăng 10-12%. Ngành điện lực đã chuẩn bị kỹ lưỡng để “bằng mọi giá” cấp điện ổn định cho người dân, DN.

Điện lực tỉnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm cung cấp điện cho sản xuất, kinh doanh. Trong ảnh: Nhân viên Điện lực Vũng Tàu bảo trì lưới điện tại phường 12.

Bảo đảm cung ứng đủ nguồn điện

Bà Rịa-Vũng Tàu đang bước vào cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có nhiều thời điểm ở mức trên 370C. Theo dự báo, nền nhiệt cao điểm mùa khô năm nay trên địa bàn tỉnh trung bình cao hơn 1-20C so với năm 2023 và ở mức “đỉnh” so với nhiều năm trở lại đây.

Anh Trần Đình Thanh (ngụ đường 30/4, TP.Vũng Tàu) cho biết, nắng nóng nên quạt, điều hòa trong nhà phải hoạt động hết công suất. “Tiền điện tháng vừa rồi của gia đình tăng gấp rưỡi với so với tháng 2 và sẽ tiếp tục tăng mạnh bởi mấy ngày nay thời tiết vẫn đang nắng nóng”.

Theo Cục Thống kê tỉnh, trong quý I/2024, kinh tế-xã hội tỉnh tiếp tục giữ đà tăng trưởng. Tổng lượt khách lưu trú tăng 8,78%, giúp doanh thu lưu trú tăng 14,91%. Đặc biệt, giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng thêm 11,92%. Đây là những tín hiệu vui tạo đà tăng trưởng cho cả năm.

Tuy nhiên, điều này cũng tạo “áp lực” cho ngành điện. Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu dự báo, thời tiết nắng nóng, cộng với các ngành kinh tế đang phục hồi, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024 (tháng 4-6) đạt khoảng 2,7 tỷ kWh, tăng 10-12%. Trong đó, sản lượng điện cấp cho các ngành sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng 73% và tiêu dùng sinh hoạt chiếm tỷ trọng 18%, tỷ trọng còn lại là cho các thành phần khác.

Trước tình hình trên, Công ty Điện lực tỉnh đặt mục tiêu bằng mọi giá cung cấp điện ổn định cho tất cả các thành phần phụ tải trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, các nhà máy phát điện trên cả nước đã được sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì; các nguồn nhiên liệu đều đã sẵn sàng để cấp điện cho mùa khô năm nay.

“Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, quý I/2024, chúng tôi đầu tư, đưa vào vận hành 22 công trình (gồm 273km đường dây trung thế, bổ sung công suất thêm 39 MVA với nguồn vốn đầu tư là 273 tỷ đồng); 4 tổ máy phát (tổng công suất là 6MW) để cấp điện ổn định cho Côn Đảo”, ông Trần Thanh Hải cho biết.

Ngành điện cũng chú trọng bảo trì hệ thống lưới điện, giảm sự cố kỹ thuật, giúp hệ thống điện vận hành an toàn và liên tục. Việc giám sát, cập nhật, phân tích số liệu phụ tải theo từng khu vực để kịp thời điều chỉnh, xử lý các tình huống khi hệ thống điện mất cân đối cung-cầu cũng được ngành điện quan tâm. Ngoài ra, ngành điện thường xuyên lập và diễn tập các phương án cấp điện mùa khô và cả năm 2024, nhất là cho khách hàng trọng điểm.

Chung tay với ngành điện

Được sự tư vấn, hỗ trợ của ngành điện, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Biển Đông (TP.Vũng Tàu) thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm điện. Nhà xưởng của DN được thiết kế lại theo hướng tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên. Các thiết bị điện có hiệu suất cao và tiêu tốn ít năng lượng. Đặc biệt, doanh nghiệp đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà có công suất hơn 330 kWp.

Ông Nguyễn Hữu Phương, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Biển Đông thông tin, là DN sản xuất công nghiệp nên hệ thống máy móc tiêu tốn khá nhiều điện. “Từ ngày lắp hệ thống điện mặt trời, không chỉ đủ cho sản xuất mà mỗi tháng DN còn được ngành điện thanh toán “ngược” từ 60-120 triệu đồng. Trong xu thế hiện nay, việc chi phí sản xuất nhờ sử dụng năng lượng tái tạo giúp chúng tôi có thêm lợi thế cạnh tranh”, ông Phương nói.

Theo đánh giá của ngành điện, những năm qua, người dân và doanh trên địa bàn tỉnh đã nhận thức và dần hình thành thói quen tiết kiệm điện. Hiện nay nhiều hộ gia đình đã chú ý sử dụng các thiết bị có hiệu suất cao, dán nhãn tiết kiệm năng lượng, hình thành thói quen tắt đèn và các thiết bị điện khác khi không cần thiết. Các doanh nghiệp sản xuất cũng chú trọng cải tạo, thay thế dây chuyền sản xuất công nghệ cao, giảm thiểu tổn thất điện và giúp hệ thống sản xuất sạch hơn; sử dụng hệ thống điều hòa không khí thông minh, hệ thống chiếu sáng hiệu quả…

“Mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ngày càng cao, nhưng các nguồn năng lượng không phải lúc nào cũng dồi dào. Mong rằng, cả xã hội sẽ chung tay tiết kiệm điện vì lợi ích của quốc gia và chính bản thân”, Phó Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Trần Thanh Hải kỳ vọng.

