HĐND tỉnh khảo sát tình hình quản lý nguồn nước tại hồ Đá Đen và suối Giao Kèo

Sáng 8/4, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh do ông Trần Mạnh Đức, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát tình hình quản lý nguồn nước tại hồ Đá Đen trên địa bàn huyện Châu Đức và suối Giao Kèo trên địa bàn TX. Phú Mỹ.

Đoàn Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đi khảo sát tình hình quản lý nguồn nước tại hồ Đá Đen

Qua khảo sát,việc quản lý nguồn nước tại khu vực hồ Đá Đen này được triển khai thực hiện thường xuyên, bảo đảm theo quy định.

Khảo sát thực tế của đoàn cũng ghi nhận chất lượng nguồn nước tại đây bảo đảm, có trạm quan trắc tự động…

Hồ chứa nước Đá Đen do Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý với nhiệm vụ là công trình cấp nước sinh hoạt và công nghiệp cho tỉnh với lưu lượng 500 ngàn m³/ngày đêm, hỗ trợ tưới 870ha lúa Đông Xuân của đập Sông Xoài và cung cấp nước tưới cho 444ha chuyên canh rau màu thuộc 2 xã Châu Pha và Sông Xoài (TX.Phú Mỹ).

Dung tích hồ chứa nước Đá Đen hiện nay (tính đến ngày 7/4/2024) là 17,31 triệu khối, đạt 51,83% so với dung tích thiết kế, đạt 75,59% so với cùng. Dự kiến dung tích hồ chứa nước Đá Đen đến ngày 30/6/2024 là 11,44 triệu khối (dung tích chết của hồ là 10,12 triệu khối), lớn hơn dung tích chết 1,32 triệu khối. Do đó, hồ Đá Đen đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp nước sinh hoạt và nông nghiệp mùa khô năm 2024.

Nguồn nước hồ Đá Đen được kiểm soát thường xuyên

Khảo sát tại khu vực suối Giao Kèo đoạn phía dưới đập tràn và phía trước đập tràn, nước từ khu vực cống xả thải của khu xử lý rác tập trung Tóc Tiên, ghi nhận bằng mắt thường nước trong, không có bọt, không có mùi hôi.

Tuy nhiên, tại khu vực xung quanh có nước tù đọng có màu khác.

Khảo sát thực tế tại khu vực đập 3 cửa (thôn Tân Lễ B, xã Châu Pha) đoàn vẫn ghi nhận tình trạng đang bị đóng kín 3 cửa đập, còn mùi hôi, nước có màu vàng, đen.

Đoàn Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đi khảo sát tình hình quản lý nguồn nước tại khu vực đập 3 cửa (thôn Tân Lễ B, xã Châu Pha) sáng 8/4

Trước đó, theo bài phản ánh của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, từ sau Tết Nguyên đán đến nay nhiều diện tích gieo trồng cây hàng năm như lúa, rau ăn lá của nông dân thôn Tân Lễ B, xã Châu Pha (TX.Phú Mỹ) bị héo úa, lúa lép hạt… nghi do nguồn nước tưới bị ô nhiễm từ suối Giao Kèo.

Sở TN-MT đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh), UBND TX. Phú Mỹ, UBND xã Châu Pha, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật tỉnh tiến hành khảo sát hoạt động trong của Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên và các khu vực xung quanh.

Tin, ảnh: SONG BÌNH