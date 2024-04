Điều hành linh hoạt để phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 5/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 30 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng quý I/2024.

Thi công đường Thống Nhất (nối dài), sáng 4/4.

Quý I/2024, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của thành phố tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 10.093 tỷ đồng, tăng 7,52% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 10.717 tỷ đồng, tăng 3,26% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, có khoảng 685 ngàn lượt khách lưu trú, tăng 19,96% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước hơn 1.373 tỷ đồng, đạt 31,3% so dự toán tỉnh giao. Thành phố tiếp nhận hơn 10 ngàn hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết đúng hẹn đạt 99,5%.

Quý II/2024, thành phố sẽ kêu gọi đầu tư, tổ chức các chuỗi sự kiện văn hóa, kinh tế quy mô tầm cỡ để kích cầu du lịch. Các đơn vị, địa phương dồn lực để làm sạch bãi biển, điểm vui chơi công cộng phục vụ người dân, du khách vui chơi dịp lễ 30/4, 1/5, Giỗ Tổ Hùng Vương.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và địa phương tiếp tục chủ động, điều hành linh hoạt mọi nhiệm vụ, tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh xây dựng Đảng.

Trong đó, tập trung thực hiện công trình, dự án trọng điểm, nhất là dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân và các dự án trọng điểm của tỉnh. Hoàn thành công tác xây dựng hạ tầng và bố trí cho người dân ở trong các khu nhà tái định cư. Các cơ sở đảng chú trọng xây dựng mối đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và chú trọng phát triển đảng viên.

