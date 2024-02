CPI tăng 5,89% so với cùng kỳ năm 2023

* Giá xăng dầu tăng

Tin từ Cục Thống kê tỉnh cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2024 trên địa bàn tỉnh tăng 1,08% so với tháng trước, tăng 5,89% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân 2 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 5,44% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, chỉ số giá một số nhóm hàng tăng gồm: hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,39%; may mặc, giày dép và mũ nón tăng 1,72%; giao thông tăng 3,6%; dịch vụ giao thông công cộng tăng 22,49%... Các nhóm hàng còn lại tương đối ổn định so với tháng trước.

Theo đánh giá của Cục Thống kê tỉnh, một số nhóm hàng tăng mạnh trong tháng 2 do đây là cao điểm mua sắm trong dịp Tết, trong đó giá thực phẩm tăng 2,18% so với tháng trước; giá xăng dầu được điều chỉnh vào ngày thứ Năm hàng tuần theo cơ chế, tác động đến nhóm giao thông tăng 3,6%...

● Từ 15 giờ ngày 29/2, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá xăng dầu định kỳ. Theo đó, trong kỳ điều chỉnh này, giá xăng tăng từ 277-330 đồng/lít; giá dầu giảm 136-137 đồng/lít.

Xăng E5 RON 92 có giá 22.750 đồng/lít, tăng 277 đồng; xăng RON 95 ở mức 23.920 đồng/lít, tăng 330 đồng; dầu diesel 0.05S ở mức 20.770 đồng/lít, giảm 137 đồng; dầu hỏa ở mức 20.780 đồng/lít, giảm 136 đồng. Dầu madút 180CST 3.5S ở mức 15.950 đồng/kg, tăng 30 đồng.

Trong kỳ điều chỉnh này, Liên Bộ chỉ thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu madút ở mức 300 đồng/kg. Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: tồn kho dầu của Mỹ tiếp tục tăng, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ quan điểm cắt giảm lãi suất trong tương lai gần, căng thẳng tại khu vực Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, xung đột tại khu vực Biển Đỏ vẫn tiếp diễn ảnh hưởng đến hoạt động vận tải… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua diễn biến tăng, giảm đan xen.

