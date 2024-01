VMS-South dẫn hơn 24 ngàn lượt tàu an toàn

Năm 2023, các công ty hoa tiêu hàng hải thuộc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS-South) đã thực hiện dẫn 24.912 lượt tàu ra/vào các cảng trong khu vực được giao quản lý.

Hoa tiêu Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I (thuộc VMS-South) thực hiện nhiệm vụ dẫn tàu.

Hoạt động của hoa tiêu hàng hải đã bảo đảm an toàn về người, hàng hóa và phương tiện; đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, không để dịch bệnh lây nhiễm, ảnh hưởng đến việc cung ứng dịch vụ.

VMS-South hiện có hơn 100 hoa tiêu các hạng. Trong đó, hơn 50 hoa tiêu ngoại hạng dày dạn kinh nghiệm, vững vàng dẫn dắt tàu biển ra vào vùng nước thuộc trách nhiệm quản lý. Không ít hoa tiêu hàng hải đã dẫn dắt tàu biển ra vào các tuyến luồng nhiều khúc quanh, chướng ngại, mật độ tàu thuyền dày đặc hoặc khi đêm tối, trong điều kiện thời tiết mưa bão.

Năm 2023, tổng doanh thu VMS-South đạt 294,7 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 15,4 tỷ đồng.Thu nhập bình quân của hoa tiêu hàng hải đạt hơn 35,6 triệu đồng/người/tháng.

TRÀ NGÂN