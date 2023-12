Thị trường lịch Tết 2024: Kỳ vọng sức mua tăng

Ở thời điểm này, nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh, nhà sách trên địa bàn tỉnh đã trưng bày bán lịch Tết. Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy, sức mua mặt hàng này còn thấp.

Nhân viên nhà sách Nhân Trí (huyện Long Điền) sắp xếp lịch.

Theo đại diện các cửa hàng, nhà sách trên địa bàn tỉnh, từ giữa tháng 11 họ đã nhập lịch về bán. Năm nay, mẫu mã lịch blốc khá đa dạng với nhiều bộ lịch mang ý nghĩa văn hóa, lịch sử, vùng đất và linh vật của năm như: bộ lịch danh thắng, cảnh sắc nổi tiếng của Việt Nam; lịch Tết Việt, Thuận buồm xuôi gió; Việt Nam đất nước rồng bay; Văn hiến ngàn năm; Đất nước nhìn từ biển; Truyện Kiều… với nhiều kích thước và giá khác nhau để khách hàng có nhiều sự lựa chọn.

Ngoài những mẫu có sẵn, các đơn vị cũng in ấn theo yêu cầu của khách hàng. Điểm độc đáo trên các bộ lịch năm nay là một số sự kiện, sản vật được tái hiện trên mỗi trang lịch không chỉ được chăm chút bằng hình ảnh tuyển chọn tươi đẹp, rực rỡ mà còn có những thông tin giới thiệu ngắn gọn, cô đọng về danh thắng, sản vật đặc trưng.

Lịch Tết 2024 có nhiều mức giá cho người tiêu dùng lựa chọn, trong đó lịch để bàn có giá từ 35.000-50.000 đồng/sản phẩm tùy mẫu mã và chất lượng bìa in.

Lịch treo tường có giá dao động từ 320-700 ngàn đồng/sản phẩm tùy kích thước, mẫu mã và kiểu dáng. Các nhà sách cũng đưa ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá và chiết khấu cao để kích cầu tiêu dùng.

Đại diện nhà sách Nhân Trí (huyện Long Điền) cho hay, năm nay mẫu mã lịch Tết đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Giá cả cũng bình ổn, không tăng so với năm ngoái. Dịp này, nhà sách có chiết khấu 20% lịch hộp, blốc cho khách mua lẻ, chiết khấu 50-60% đối với khách sỉ. Tuy nhiên, so với năm ngoái, thời điểm này thị trường lịch còn khá ảm đạm. Đơn đặt hàng của các cơ quan, đơn vị giảm 1/3 so với năm trước, riêng khách lẻ thì hầu như vắng bóng.

Theo đại diện các nhà sách, nguyên nhân là do năm nay kinh tế khó khăn, nhiều đơn vị cắt giảm chi tiêu, trong khi khách lẻ thường có tâm lý chờ đến thời điểm cận kề cuối năm khi nhà sách xả hàng mới mua hoặc chờ đợi được cho tặng. Hy vọng, những ngày tới, khi năm mới cận kề, sức mua lịch sẽ tăng lên.

Nhiều cửa hàng bán lịch nhận định, thời buổi công nghệ lên ngôi, nhiều người không còn thói quen mua và treo lịch như trước. Tuy nhiên, lịch Tết không chỉ để xem ngày tháng mà còn mang nét văn hóa truyền thống, nhiều bộ lịch còn mang đến những kiến thức về văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh của đất nước, con người Việt Nam. Vì vậy, lịch Tết vẫn luôn được người tiêu dùng lựa chọn khi bước sang năm mới.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU