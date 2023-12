Kết nối các sản phẩm vào hệ thống bán lẻ hiện đại

Đây là mục tiêu mà chương trình trưng bày, giới thiệu và kết nối giao thương hàng hóa tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh tổ chức diễn ra từ ngày 15 đến 17/12, tại siêu thị GO! Bà Rịa.

Đại diện Siêu thị GO! Bà Rịa tìm hiểu các sản phẩm tại khu trưng bày trong chương trình trưng bày, giới thiệu và kết nối giao thương hàng hóa tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023.

Tham gia chương trình xúc tiến thương mại (XTTM) lần này có 30 DN, cơ sở sản xuất trong tỉnh. Các sản phẩm trưng bày, giới thiệu tại chương trình đều đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, có thương hiệu VietGAP, GlobalGAP, sản phẩm OCOP… như nấm đông trùng hạ thảo, mật ong, nước mắm, tinh bột nghệ, trà, bún gạo, cacao, chocolate, gạo, cà phê, nhung nai...

Có sản phẩm trưng bày tại siêu thị, ông Trần Kim Khuê, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nón Lá cho biết, cà phê Nón Lá đã được siêu thị GO! Bà Rịa phân phối từ năm 2022. Từ đầu năm 2023, công ty đã ký kết hợp đồng hợp tác thương mại với Tập đoàn Retail Center để phân phối hàng trên hệ thống chuỗi bán lẻ như Big C, GO!... “Từ khi được phân phối tại siêu thị GO! Bà Rịa, sản phẩm cà phê Nón Lá được người tiêu dùng trong tỉnh biết đến nhiều hơn”, ông Trần Kim Khuê chia sẻ.

Còn bà Nguyễn Thị Kim Loan, chủ cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống Thành Nghĩa (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) cho biết, cơ sở đem các sản phẩm nước mắm truyền thống được sản xuất từ cá dảnh tham gia chương trình XTTM, qua đó tìm kiếm cơ hội để giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng.

Đối với siêu thị GO! Bà Rịa-đơn vị đã đồng hành cùng địa phương trong việc quảng bá sản phẩm, năm 2022 đã ký hợp đồng phát triển một số nhãn hàng như rau chú Lợi, thịt bò Kim Thu, hải sản của HTX Nguyên Phát... Thông tin từ bà Huỳnh Kim Mỹ, Giám đốc siêu thị cho hay, đơn vị này cũng kỳ vọng tiếp tục phối hợp với Sở Công thương sẽ đưa các sản phẩm địa phương vào tất cả hệ thống bán lẻ trong và ngoài nước.

Theo ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh cho biết, hoạt động kết nối cung - cầu là giải pháp XTTM hiệu quả thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trong nước. “Với thông điệp “Liên kết để tăng sức cạnh tranh, kết nối để mở rộng thị trường”, mong rằng thông qua chương trình này, các đơn vị sản xuất, các đơn vị phân phối và tiêu thụ của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kết nối, giao thương; liên kết chặt chẽ hơn trong các hoạt động sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm. Qua đó hình thành chuỗi cung ứng bền vững và hiệu quả, góp phần thiết thực nhất thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh”, ông Nhàn kỳ vọng.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU