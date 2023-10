Trao chứng nhận VietGAP cho 2 HTX trồng rau sạch

Sáng 30/10, Sở KH-CN phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp - Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam và Phân hiệu Trường ĐH Lâm nghiệp tại Đồng Nai đã trao chứng nhận sản xuất rau đạt chuẩn VietGAP cho HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Châu Pha (TX. Phú Mỹ) và HTX Nông nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Nghĩa Thành (huyện Châu Đức).

Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC CGLOBAL trao chứng nhận sản xuất rau đạt chuẩn VietGAP cho HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Châu Pha (TX. Phú Mỹ).

Đây là kết quả nằm trong khuôn khổ dự án “Xây dựng mô hình chuỗi giá trị rau đạt chuẩn VietGAP tại Bà Rịa - Vũng Tàu”, do Phân hiệu Trường ĐH Lâm nghiệp tại Đồng Nai chủ trì. Tham gia dự án từ đầu năm 2022, các hộ trồng rau của 2 HTX đã được hỗ trợ tập huấn về kỹ thuật, quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Sau 1 vụ thực hiện mô hình, năng suất và hiệu quả kinh tế của các loại rau tăng từ 10-15% so với không áp dụng VietGAP.

Dịp này, hai HTX nói trên cũng ra mắt website thương mại điện tử - kênh thông tin giới thiệu, quảng bá, mua bán nông sản và ký kết hợp tác liên kết tiêu thụ sản phẩm với 2 DN ở TP.Hồ Chí Minh.

TRẦN NGỌC TOÀN