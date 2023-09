Vũng Tàu xây dựng những tuyến phố văn minh đô thị

TP. Vũng Tàu có 33 tuyến đường đăng ký xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Đến nay có 7 tuyến đã được công nhận. Từ nay đến cuối năm, thành phố đang thực hiện nhiều giải pháp để phấn đấu mục tiêu về đích 100% tuyến đường đăng ký được công nhận “tuyến phố văn minh đô thị”.

Lãnh đạo TP. Vũng Tàu và phường Rạch Dừa vận động người dân có nhà mặt tiền không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán trên đường Bến Nôm - tuyến đường đăng ký xây dựng “tuyến phố văn minh đô thị”.

7/33 tuyến đường- tuyến phố văn minh đô thị

Đường Cao Xuân Dục (phường 7) có chiều dài khoảng 300m, nối từ đường Hoàng Văn Thụ và Trương Công Định. Tháng 5/2023, UBND TP.Vũng Tàu ban hành quyết định công nhận đường Cao Xuân Dục là “tuyến phố văn minh đô thị”. Phường đã vận động người dân trồng hoa tầm thấp trong các bồn cây bóng mát dọc tuyến đường. Đến nay, tuyến đường Cao Xuân Dục không chỉ thoáng, rộng, mà còn sạch đẹp hơn.

Theo ông Nguyễn Xuân Thanh, Chủ tịch UBND phường 7 cho biết, hàng tuần Hội LHPN phường vận động cán bộ, hội viên và nhân dân phối hợp cùng khu phố ra quân dọn vệ sinh, vận động người dân buôn bán không lấn chiếm lòng lề đường, để xe không đúng nơi quy định. Từ đó, tuyến đường Cao Xuân Dục ngày càng sạch, đẹp, văn minh.

Tháng 12/2020, tuyến đường Lương Văn Can (phường 2) là 1 trong 3 tuyến đường đầu tiên của TP.Vũng Tàu được công nhận đạt chuẩn “tuyến phố văn minh đô thị”. Theo ông Nguyễn Văn Hải (57 Lương Văn Can) trước đây Lương Văn Can chỉ là một tuyến đường ngắn, nhỏ, hẹp. Ngay sau khi được nâng cấp, mở rộng và được công nhận “tuyến phố văn minh đô thị”, đường khá thông thoáng, sạch sẽ, hai bên được trồng bằng lăng; vỉa hè được kẻ vạch phân định rõ ràng khu vực dành cho người đi bộ…

Sau khi tuyến đường 2/9 được công nhận “tuyến phố văn minh đô thị”, phường 8 tiếp tục quản lý, xây dựng để trở thành “tuyến phố văn minh đô thị kiểu mẫu” đầu tiên của thành phố. Theo ông Đỗ Đức Khanh, Phó Chủ tịch UBND phường 8, đường 2/9 đã đạt 4 tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật; vệ sinh môi trường, cây xanh; trật tự đô thị và mỹ quan đô thị.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục chỉnh trang, hoàn thiện hệ thống hạ tầng trên tuyến đường; tăng cường xử lý các hành vi vi phạm về gây mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bày bán sản xuất gia công hàng hóa; hướng dẫn người dân kinh doanh trên tuyến đường thực hiện đăng ký sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè và đóng phí theo quy định…

Theo Phòng Quản lý đô thị, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, đến nay TP.Vũng Tàu có 7/33 tuyến đường được công nhận tuyến đường văn minh đô thị.Cụ thể: đường Lương Văn Can, Ngô Văn Huyền (phường 2); đường Nguyễn Thái Học, Trương Văn Bang, Cao Xuân Dục (phường 7); đường 2/9 (đoạn Lê Hồng Phong đến vòng xoay Dầu khí, phường 8); đường Lê Hồng Phong (phường Thắng Tam). Từ nay đến cuối năm 2023, 26 tuyến đường còn lại UBND thành phố giao các phường, xã thực hiện trong chương trình hành động năm chỉnh trang đô thị 2023-2025.

Đường 2/9 được chọn để xây dựng tuyến đường đô thị kiểu mẫu.

Vận động nhân dân vào cuộc

Theo ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, đến nay các phường đã thành lập “Tổ xây dựng tuyến phố văn minh” để tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, đôn đốc các tổ chức, cá nhân cư trú trên tuyến phố đã đăng ký xây dựng các tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị. UBND các phường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở duy trì các tiêu chí tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị.

Các tuyến đường Lương Văn Can; Ngô Văn Huyền; Trương Văn Bang cơ bản duy trì được 4 nhóm tiêu chí của tuyến đường - tuyến phố văn minh đô thị (hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và mỹ quan đô thị).

Tuy nhiên, tại một số tuyến đường trong quá trình đăng ký thực hiện “tuyến phố văn minh đô thị”, vẫn còn hư hỏng nhỏ mặt đường, hẻm, đọng nước cục bộ bó vỉa, vỉa hè bong gạch, hư hỏng bảng tên đường, hẻm chưa thể khắc phục nhanh do chưa có nguồn kinh phí thực hiện công tác bảo trì thường xuyên; nhiều hộ dân vẫn còn lấn chiếm vỉa hè để đặt bảng biển; xây bục bệ, ram dốc, đặt chậu hoa, cây kiểng, ghế đá...

Đường 2/9 sẽ là tuyến phố văn minh đô thị kiểu mẫu UBND thành phố đã giao các phòng ban liên quan và UBND phường 8 ký ban hành kế hoạch liên ngành xây dựng tuyến đường 2/9, đoạn từ Lê Hồng Phong-Nguyễn An Ninh là “tuyến phố văn minh đô thị kiểu mẫu”. Song song đó, Phòng Quản lý đô thị cũng đã chủ trì tham mưu UBND thành phố triển khai các dự án cải tạo vỉa hè Lê Hồng Phong, Hoàng Hoa Thám; tham mưu UBND thành phố kiến nghị UBND tỉnh đầu tư ngầm hóa hệ thống điện, cáp viễn thông.

Ông Vũ Hồng Thuấn cho rằng, để tiến tới 26 tuyến đường còn lại được công nhận “tuyến phố văn minh đô thị” trong năm 2023, các phường cần tập trung tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân trên các tuyến đường, tuyến phố đăng ký xây dựng “tuyến phố văn minh đô thị”. Đồng thời, các phường cần tổ chức vận động trực tiếp đến các hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh thường xuyên thực hiện dọn dẹp, quét dọn sân, khuôn viên nhà, khu vực đường, nơi kinh doanh trên các tuyến đường đã đăng ký “tuyến phố văn minh đô thị”; vận động các hộ dân tích cực tham gia giữ gìn vỉa hè, lề đường thông thoáng, sạch sẽ; thực hiện để xe đúng theo quy định, dành lối đi cho người đi bộ và cam kết không lấn chiếm lòng lề đường...

