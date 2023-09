Người chăn nuôi chuẩn bị tái đàn vụ heo Tết

Thời điểm này, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh bắt đầu tính chuyện tái đàn phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2024, giai đoạn tiêu thụ tốt nhất trong năm.

Chăm sóc đàn heo tại trang trại heo ấp Sơn Tân, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức.

Chăn nuôi heo đã có lãi

Cách đây 20 ngày, gia đình ông Phan Văn Di (ấp Xuân Hòa, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) vừa bán lứa heo 30 con với giá 58 ngàn đồng/kg. Với giá bán này, trừ chi phí 6 triệu đồng/1 con thì mỗi con heo 120kg lãi khoảng 1 triệu đồng/con. “Giá heo đang đà tăng, trong khi giá cám giảm và ổn định nên người chăn nuôi cũng mừng vì đã có lãi. Số tiền lãi này nông dân chúng tôi có thêm kinh phí để đầu tư cho lứa heo Tết, dự kiến tăng từ 60 con lên 200 con”, ông Phan Văn Di nói.

Sau khi bán lứa heo 11 con, bà Trần Thị Lý (ấp 2, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) tách 14 con để chuẩn bị gây dựng cho vụ Tết. Bà Lý cũng kỳ vọng, với giá thức ăn và heo hơi duy trì như hiện nay thì người chăn nuôi sẵn nguồn vốn đầu tư cho vụ heo tiếp theo.

Không chỉ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, các trang trại heo lớn cũng đang chuẩn bị nguồn heo giống cho vụ Tết. Trang trại heo tại ấp Sơn Tân, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức hiện đang nuôi khoảng 400 heo thịt, 100 heo nái và 200 heo cai sữa. Trung bình mỗi tháng trang trại xuất bán từ 150-200 heo thịt. Ông Phan Công Luận, kỹ thuật trang trại cho biết, trang trại nuôi theo quy mô tự cung tự cấp nái để lấy giống chăn nuôi heo thịt nên quanh năm đều có heo xuất bán và dự kiến lượng heo Tết cung ứng ra thị trường khoảng 300 con heo thịt.

Ông Phan Văn Di chăm sóc đàn heo của gia đình.

Dự báo nhu cầu tăng cao dịp Tết

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, tính đến hết tháng 8/2023, tổng đàn heo toàn tỉnh hơn 387 ngàn con, tăng 4,15% so cùng kỳ. Dự kiến số lượng tổng đàn heo cung ứng dịp Tết Nguyên đán 2024 khoảng 400 ngàn con heo, tăng 4,65% so cùng kỳ, cung cấp ra thị trường khoảng 6.200 tấn thịt heo. Dự báo dịp Tết nhu cầu sử dụng thịt động vật các loại và sản phẩm động vật tăng khoảng 20-30% so với ngày thường.

Theo lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, để tiếp tục công tác bảo vệ đàn vật nuôi cung ứng dịp Tết, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người chăn nuôi gia súc, gia cầm thường xuyên vệ sinh chuồng trại, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tiêm ngừa đầy đủ các loại vắc xin trên đàn vật nuôi để phòng, chống các loại dịch bệnh. Bên cạnh đó, Chi cục đã triển khai thực hiện các kế hoạch vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các vùng trọng điểm, vùng có nguy cơ cao. Đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật xuất, nhập tỉnh để đảm bảo sản phẩm chăn nuôi được lưu thông thuận lợi, cũng như tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y ở các điểm mua bán động vật, sản phẩm động vật thường xuyên, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2024 để đảm bảo an toàn nguồn thịt cung ứng đến tay người tiêu dùng.

Chi cục Chăn nuôi và thú y cũng khuyến cáo người chăn nuôi, khi tái nhập đàn, con giống cần được mua tại những cơ sở có uy tín, rõ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được kiểm tra, kiểm dịch theo đúng quy định.

