Hải Thạch - Mộc Tinh: Gần 18 tỷ m3 khí sau 10 năm khai thác

10 năm kể từ ngày khai thác dòng dầu khí thương mại đầu tiên từ mỏ khí Hải Thạch - Mộc Tinh (6/9/2013-6/9/2023), đến nay, BIENDONG POC đã khai thác gần 18 tỷ m3 khí, hơn 28 triệu thùng condensate, đạt doanh thu lũy kế trên 4,8 tỷ USD trên tổng chi phí đầu tư 3,7 tỷ đô; nộp ngân sách Nhà nước hơn 1,3 tỷ USD.

Để đạt được kết quả trên, BIENDONG POC cùng các nhà thầu cung cấp dịch vụ kỹ thuật cao đã hoàn thành xuất sắc công tác an toàn sức khỏe môi trường với 5 kết quả nổi bật: Đạt 3.983 ngày vận hành tuyệt đối an toàn, liên tục và hiệu quả, không có sự cố gây mất thời gian lao động; không có sự cố ảnh hưởng đến môi trường; hệ số làm việc của các giàn khai thác và tàu FSO đạt 99,9% so với kế hoạch là 97%.

BIENDONG POC cũng được tổ chức Det Norske Veritas (DNV) chứng nhận hệ thống quản lý QHSE theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018; là đơn vị duy nhất của Petrovietnam trong Hiệp hội Các nhà điều hành khai thác dầu khí quốc tế (IOGP) được cấp chứng chỉ này.

Với công suất khai thác trung bình như hiện nay tương đương với 20% lượng khí và condensate khai thác được của Việt Nam, BIENDONG POC hiện đang đứng thứ 2 tại Việt Nam về sản lượng khai thác khí và condensate.

HÀ AN