Giữ lưới điện an toàn mùa mưa bão

Trong mùa mưa bão, Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu tập trung nhân lực, vật lực giảm thiểu tối đa nguy cơ gián đoạn cung cấp điện, gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Công nhân Điện lực Vũng Tàu kiểm tra lưới điện.

Nhiều giải pháp giảm sự cố lưới điện

Đầu mùa mưa đến nay, trên địa bàn tỉnh diễn ra những trạng thái thời tiết phức tạp. Một số địa phương có gió xoáy, giông lốc, mưa lớn. Tuy nhiên, không có trường hợp gãy, đổ trụ, sạt lở hay sự cố lớn nào về điện. Một số sự cố cục bộ, gây ảnh hưởng phạm vi nhỏ do sét đánh trúng trụ hoặc trạm biến áp, cây cối ngã đổ vào đường dây đều được điện lực các địa phương xử lý kịp thời. Đây là kết quả có được nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngành điện.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu thông tin, công tác bảo đảm an toàn cho lưới điện, nhất là vào mùa mưa bão được quan tâm ngay từ đầu năm. Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được đầu tư xây dựng, sửa chữa, những thiết bị không đạt tiêu chuẩn được thay thế, đại tu. Nhờ vậy, hệ thống đường dây, trạm biến áp ngày càng được nâng cấp để bảo đảm lượng tải điện lớn dần theo nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.

“Cùng với đó, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tổng kiểm tra, rà soát lưới điện, nhất là tại các vị trí xung yếu như trụ gốc, trụ có nhiều tuyến đường dây, trụ ở vị trí dễ bị sạt lở và các khu vực nhiều cây cối để tránh trường hợp xảy ra sự cố khi có thời tiết bất thường; tăng cường khai thác, ứng dụng công nghệ số để kịp thời phát hiện, xử lý các tồn tại trên lưới; theo dõi tình trạng mang tải của các máy biến áp phân phối qua chương trình đo xa, để có kế hoạch cân pha, hoán chuyển, san tải cho phù hợp. Nhờ đó, trước mùa mưa bão, hệ thống lưới điện của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ở trạng thái an toàn”, ông Hải thông tin thêm.

Còn theo ông Nguyễn Văn Linh, Phó Giám đốc Điện lực Đất Đỏ, ngoài tổng kiểm tra hệ thống lưới điện, xác định đặc thù của địa phương nông nghiệp, có nhiều cây xanh, đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với các địa phương, phòng NN-PTNT và đơn vị liên quan thực hiện phát quang, cắt tỉa cây xanh ở các khu vực có nhiều nguy cơ; hỗ trợ người dân giằng chống bảng hiệu, mái tôn để tránh gây ảnh hưởng đến đường dây khi có gió mạnh, lốc xoáy.

Một giải pháp quan trọng nữa là giảm thiểu sự cố lưới điện do “nhân tai”. Do đó, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu và Điện lực các địa phương tổ chức nhiều buổi thông tin, tuyên truyền trực quan, sinh động cho người dân về an toàn điện, an toàn khi sử dụng điện và tiết kiệm điện với sự tham gia của hơn 5.000 người. Ý thức người dân được nâng cao góp phần làm giảm sự cố về điện không chỉ trong mùa mưa bão.

Công ty điện lực BR-VT hiện đang quản lý, vận hành an toàn và ổn định 55 tuyến đường dây 110kV, với tổng chiều dài hơn 386km; 3.074km đường dây trung thế; 3.317km đường dây hạ thế; 8.384 trạm biến áp phân phối từ 22 đến 0,4kV, với tổng dung lượng 3.533 MVA.

Sẵn sàng ứng phó mọi cấp độ thiên tai

Giảm tối đa sự cố là tối ưu, nhưng với thời tiết được dự báo sẽ có diễn biến phức tạp, Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu và các đơn vị thành viên sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

Từ đầu năm, công ty đã thành lập Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, với nhiệm vụ là “đầu não” dự báo thông tin và điều hành ứng phó các tình huống khẩn cấp. Cùng với đó, đơn vị xây dựng phương án ứng phó với tình huống xảy ra mưa bão ở các cấp độ, cụ thể hóa phương án cắt điện chủ động để bảo đảm an toàn; tìm nguồn cấp điện trong tỉnh lẫn từ các địa phương lân cận như Bình Thuận, Đồng Nai khi xảy ra sự cố diện rộng. Vật tư, trang thiết bị cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Theo ông Nguyễn Xuân Vinh, Phó Giám đốc Điện lực Vũng Tàu, đơn vị luôn có tổ ứng phó sự cố hoạt động 24/24 giờ, với 6 thành viên gồm trực ban, kỹ thuật và đội quản lý vận hành. “Khi có sự cố về điện, ngay lập tức chúng tôi sẽ tiến hành khắc phục nhanh nhất, sớm nhất có thể để cấp điện trở lại cho người dân”, ông Vinh khẳng định.

Còn theo ông Trần Thanh Hải, đối với các trường hợp thiên tai ở cấp độ nguy hiểm, ảnh hưởng diện rộng không chỉ trong tỉnh, Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu thường xuyên tham gia diễn tập, có sự kết nối chặt chẽ với các địa phương bạn để có thể hỗ trợ về nhân lực, vật lực khi cần thiết. Ông Hải nhấn mạnh: “Ngành điện tỉnh luôn sẵn sàng xử lý các sự cố lưới điện ở mọi cấp độ thiên tai, với mục tiêu bảo đảm cung cấp nguồn điện ổn định, xuyên suốt cho người dân, DN”.

