Các hãng hàng không mở bán vé máy bay Tết Nguyên đán

Còn hơn 4 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tuy nhiên, đến thời điểm này, các hãng hàng không đã rục rịch mở bán vé máy bay Tết để hành khách có thể lựa chọn mức giá hợp lý cho hành trình di chuyển về quê.

Vietnam Airlines đã mở bán vé máy bay Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trên mạng đường bay nội địa của Vietravel Airlines, dự kiến các chặng bay đến Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc sẽ tập trung lượng lớn khách hàng có nhu cầu di chuyển và thời điểm dự kiến sẽ là cao điểm trong việc “săn vé” là từ giữa tháng 11/2023.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, Vietravel Airlines đã lên kế hoạch khai thác hơn 100.000 ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 25/1 đến 24/2/2024 (tức 15 tháng Chạp, năm Quý Mão đến 15 tháng Giêng, năm Giáp Thìn).

Ngoài ra, hãng đang xúc tiến làm việc với các nhà chức trách hàng không để xin phép tăng tuần suất khai thác các chặng bay chính nhằm tối đa năng lực phục vụ cao điểm Tết.

“Giá vé máy bay dịp Tết Nguyên đán 2024 dự kiến sẽ tăng cao hơn so với ngày thường. Tuy nhiên, Vietravel Airlines vẫn đảm bảo giá vé mở bán đúng theo mức quy định của Cục Hàng không Việt Nam, song song đó hãng sẽ triển khai các chương trình khuyến mãi dành riêng cho giai đoạn Tết”, lãnh đạo Vietravel Airlines nói.

Đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, từ ngày 13/9, Vietnam Airlines Group (gồm 3 hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ cung ứng 3 triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, trong giai đoạn từ ngày 25/1 đến 24/2/2024 (tức 15 tháng Chạp, năm Quý Mão đến 15 tháng Giêng, năm Giáp Thìn).

Theo đại diện Vietnam Airlines, tổng số chỗ cung ứng trên toàn mạng bay xấp xỉ 15.000 chuyến bay, trong đó nội địa là 2 triệu chỗ (10.300 chuyến bay), quốc tế là hơn 1 triệu chỗ (4.650 chuyến bay).

Vietnam Airlines tập trung tăng chuyến trên các đường bay nội địa kết nối 3 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.Hồ Chí Minh với các cảng hàng không tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Quy Nhơn, Quảng Nam, Pleiku, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Phú Quốc…

Đối với mạng bay quốc tế, các đường bay được cung ứng nhiều chỗ nhất là giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Lào, Campuchia, Australia, Pháp, Đức.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines Group tiếp tục triển khai dải giá vé linh hoạt với nhiều mức giá phù hợp với khả năng chi trả của hành khách. Để mua vé mức giá tiết kiệm, hành khách nên có kế hoạch đi lại, mua vé từ sớm và lựa chọn các khung giờ, ngày bay phù hợp.

Giải thích lý do Vietnam Airlines lại mở bán vé bay Tết sớm đợt này, đại diện Vietnam Airlines cho rằng, hàng năm, Vietnam Airlines thực hiện mở bán Tết sớm trước 5-6 tháng so với ngày khởi hành, đây là thông lệ đã thực hiện từ nhiều năm nay. Do đó, việc mở bán Tết vào thời điểm hiện tại là không sớm.

Ngoài ra, về mặt kỹ thuật, các hãng hàng không được phép mở bán trước 330 ngày so với ngày khởi hành. Việc mở bán Tết giai đoạn này giúp cho hành khách cũng như gia đình có thể lên kế hoạch và chi phí từ sớm, chuẩn bị cho dịp lễ lớn nhất trong năm sắp tới.

Để chuẩn bị cho việc di chuyển trong dịp Tết 2024, các hãng hàng không khuyến cáo hành khách nên lên kế hoạch và đặt vé sớm để có thể lựa chọn được khung giờ bay phù hợp với giá vé tốt trong dải giá vé được hãng mở bán. Bên cạnh đó, hành khách cũng nên lưu ý trong việc đặt vé trực tuyến, không nên đặt vé tại các kênh bán có giá vé rẻ bất thường và thông tin không rõ ràng.

VIỆT ĐỨC

(Tổng hợp)