Kinh tế khó khăn kéo số thu ngân sách nhà nước giảm

Từ đầu năm đến nay, nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh đạt kết quả không như kỳ vọng, thị trường bất động sản suy giảm… đã ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của tỉnh. Một số khoản thu giảm mạnh so với cùng kỳ.

Một số DN có mức nộp ngân sách trong 7 tháng thấp hơn cùng kỳ. Chẳng hạn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Hợp đồng dầu khí Lô 06.1) nộp 64,4 tỷ đồng trong khi đó cùng kỳ nộp 143,3 tỷ đồng. Trong ảnh: Người lao động PV GAS quản lý hệ thống đường ống dẫn khí.

Số thu mới đạt hơn 58% dự toán

Cùng với kinh tế thế giới, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn đã tác động làm giảm thu ngân sách nhà nước. Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, 7 tháng 2023 tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.016 nghìn tỷ đồng, bằng 62,7% dự toán, giảm 7,8% so cùng kỳ năm 2022. Có 27/63 địa phương thực hiện thu nội địa 7 tháng đạt trên 60% dự toán; 8/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ, trong khi có tới 55 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, trong 7 tháng 2023 thu ngân sách của Bà Rịa-Vũng Tàu thấp hơn so với cùng kỳ, mới đạt hơn 58% so với dự toán. Cụ thể, với số thu 51.515,2 tỷ đồng, chỉ bằng 76,4% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu từ dầu khí khoảng 19.261,9 tỷ đồng, đạt 80,6% dự toán, giảm 26,7% so cùng kỳ; thu thuế xuất, nhập khẩu 10.064 tỷ đồng, đạt 46,4% dự toán, giảm 21,8%.

Trong các khoản thu ngân sách, lớn nhất vẫn là thu từ khu vực DN đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài, với số 8.691 tỷ đồng. Tiếp theo là thu từ khu vực DN nhà nước trung ương 3.216 tỷ đồng; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 2.529 tỷ đồng; thu thuế thu nhập cá nhân 2.462 tỷ đồng; thu xổ số 1.136 tỷ đồng; thu phí, lệ phí 881 tỷ đồng.

Đáng chú ý, số thu nội địa giảm sâu, chỉ thu được 22.189 tỷ đồng, giảm 21,4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do một số DN có mức nộp ngân sách trong 7 tháng thấp hơn cùng kỳ. Chẳng hạn, công ty Japan Vietnam Petroleum Co. Ltd chỉ nộp 0,4 tỷ đồng (trong khi đó cùng kỳ nộp 426 tỷ đồng), Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (Hợp đồng dầu khí Lô 06.1) nộp 64,4 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 143,3 tỷ đồng), Công ty TNHH kinh doanh nông sản Việt Nam nộp 102,7 tỷ đồng (cùng nộp 230,8tỷ đồng),..

Bên cạnh đó, tình hình thị trường bất động sản 7 tháng trầm lắng, lượng giao dịch bất động sản giảm; thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất; giảm mức thuế Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn...

Trong tháng 7, cơ quan thuế, hải quan tiếp tục triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã ban hành để hỗ trợ DN và người dân. Tổng số tiền đã miễn, giảm, gia hạn ước tính đến hết tháng 7/2023 đạt khoảng 109.000 tỷ đồng (trong đó miễn, giảm khoảng 31.600 tỷ đồng; gia hạn khoảng 77.400 tỷ đồng). (Nguồn: Bộ Tài chính)

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách

Năm 2023, Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu đạt số thu ngân sách 88.591 tỷ đồng, bằng 101,5% so với dự toán Trung ương giao. Trong đó, thu nội địa gần 43 ngàn tỷ đồng, tăng so với dự toán Trung ương giao 1.275 ngàn tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu trên, trong những tháng cuối năm, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng, sớm đưa dự án đi vào hoạt động; thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh tăng thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, gian lận thương mại, xử lý nợ đọng thuế…. Bên cạnh đó, tỉnh triển khai quyết liệt giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ các DN thông qua các biện pháp như: công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay, mở rộng thị trường tiêu thụ… Tỉnh cũng thường xuyên theo dõi tình hình thu, chi, tồn quỹ ngân sách địa phương; bảo đảm cân đối ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách quan trọng của địa phương trong năm 2023.

Về phía ngành thuế cũng triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu. Ông Nguyễn Nam Bình, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, đơn vị chỉ đạo quyết liệt các Phòng quản lý thu và các Chi cục Thuế thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý tốt địa bàn, giám sát, đưa vào quản lý hộ kinh doanh nhằm tăng nguồn thu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và có sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức tự giác tuân thủ của người nộp thuế, cũng như hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện chính sách thuế.

Cục Thuế cũng đôn đốc các đơn vị nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước; các khoản thu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra. Tăng cường quản lý thu nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế…

