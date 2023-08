Đôn đốc nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 2/8, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép-Thị Vải (Ban QLDA) báo cáo tiến độ dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn đi qua tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Các nhà thầu đang tập trung máy móc, nhân lực để thi công dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Ban QLDA cho biết, dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng chiều dài tuyến 19,5km. Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án là 137,4ha, gồm 1.209 hộ, tổ chức. Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đến ngày 27/7, tổng kinh phí bồi thường đã ban hành Quyết định phê duyệt 2.183,73 tỷ đồng cho 1.056 hộ, tổ chức (tương ứng 102,55 ha, chiếm 74,59% diện tích), tổng kinh phí đã chi trả 1.961,63 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do một số hộ dân chưa đồng ý bàn giao, chưa giải phóng mặt bằng dẫn đến ảnh hưởng tiến độ thi công. Mưa nhiều nên ảnh hưởng đến công tác thi công đất, đặc biệt là khu vực gần cầu sông Dinh qua cánh đồng lúa là vùng trũng thấp thường xuyên ngập nước.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh giao Ban QLDA phối hợp với các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu triển khai thi công; đơn vị liên quan hoàn thành công tác di dời hạ tầng kỹ thuật; triển khai thi công xây lắp dự án, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm tiến độ hợp đồng, giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Chủ đầu tư phối hợp với Sở TN-MT, UBND TX.Phú Mỹ và TP.Bà Rịa kiểm tra tiến độ triển khai thực tế của dự án vào ngày 5/8. Đồng thời, hằng tháng phải có báo cáo cụ thể về tiến độ thực hiện dự án, để UBND tỉnh nắm và xử lý kịp thời các vướng mắc.

Cùng ngày, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở TN-MT báo cáo kế hoạch đấu giá đất trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN-MT cho biết, giai đoạn từ 2016-2020, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng 48 khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý với diện tích 2.874.682m2. Trong đó, có 99 lô đất đấu giá thành công với giá trúng đấu giá 921,50 tỷ đồng; 10 khu đất đấu giá không thành, tổng giá khởi điểm 3.948,97 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do không có khách tham gia đấu giá hoặc tham gia không đủ số lượng theo quy định; còn lại 29 khu đất với tổng diện tích 2.337,75m2 chưa tổ chức đấu giá được. Nguyên nhân do các khu đất khi đưa vào kế hoạch đấu giá nhưng chưa hoàn thiện đủ các thủ tục, điều kiện đấu giá.

Trong năm 2021, 2022 Sở TN-MT đấu giá 7 khu đất, với tổng diện tích 2.462.700m2 nhưng chưa tổ chức đấu giá được do chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt, chưa có hạ tầng kết nối đến khu đất, còn phải bồi thường, giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2023-2025, dự kiến tổ chức đấu giá 116 khu đất với tổng diện tích gần 643ha

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Vinh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo trên và yêu cầu Sở TN-MT bổ sung, hoàn thiện nội dung dự thảo báo cáo để xin ý kiến tập thể UBND tỉnh, trong đó lưu ý phải đánh giá rõ nguyên nhân chưa hoàn thành so với kế hoạch đấu giá đất giai đoạn trước và đề xuất giải pháp khai thác quỹ đất giai đoạn 2023-2025.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN