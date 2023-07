Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ: Vượt kế hoạch sản xuất điện 6 tháng đầu năm 2023

Trước diễn biến thời tiết phức tạp và tình hình cung ứng điện của hệ thống trong 6 tháng đầu năm 2023 có nhiều khó khó khăn, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã sớm có kế hoạch đảm bảo công tác sản xuất điện, theo dõi chặt chẽ tình hình cung cấp khí, dự phòng lượng dầu DO theo định mức, tăng cường kiểm soát công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, nỗ lực sản xuất vượt chỉ tiêu sản lượng điện EVNGENCO3 giao.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tài trợ công trình lọc nước cho huyện Côn Đảo.

Chủ động trong công tác sản xuất điện và thực hiện chủ đề năm 2023

Sản lượng điện sản xuất của Nhiệt điện Phú Mỹ 6 tháng đầu năm 2023 là 5.455 triệu kWh, đạt 116,06% so với kế hoạch 6 tháng Tổng Công ty giao (4.865 triệu kWh). Dự kiến sản lượng điện sản xuất ước thực hiện năm 2023 là 10.803 triệu kWh, đạt 99,77% kế hoạch năm Tổng Công ty giao (10.828 triệu kWh).

Công ty đã lập kế hoạch và theo dõi chặt chẽ tình hình cung cấp khí, dự phòng đủ lượng dầu DO theo định mức để chủ động nguồn nhiên liệu, kiểm tra hệ thống thiết bị cung cấp nhiên liệu các tổ máy sẵn sàng đáp ứng mọi chế độ vận hành, thực hiện chuyển đổi nhiên liệu an toàn, tối ưu theo tình hình cấp khí và nhu cầu của Hệ thống điện.

Đồng thời, Công ty đã triển khai thực hiện Đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành các nhà máy, đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, khai thác hiệu quả phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS, nhật ký vận hành điện tử, áp dụng RCM vào công tác sửa chữa lớn, nâng cao hiệu quả công tác sửa chữa thường xuyên…

Các phân xưởng tăng cường kỷ luật vận hành, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng các thiết bị tại chỗ để phát hiện xử lý kịp thời các bất thường, đảm bảo các nhà máy luôn sẵn sàng đáp ứng tốt phương thức huy động, song song với nhiệm vụ đảm bảo an toàn và môi trường. Trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã có 20 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn.

Nhiệt điện Phú Mỹ đang nỗ lực thi đua sản xuất để hướng đến đạt mốc sản lượng điện tích lũy là 330 tỷ kWh dự kiến vào cuối tháng 8 năm 2023. Cũng theo kế hoạch trong năm 2023, Công ty sẽ thực hiện 5 công trình sửa chữa lớn các tổ máy của Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 mở rộng. Công ty đã và đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để vừa giữ vững sản xuất, vừa đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ các công trình sửa chữa, đồng thời hoàn thành tốt chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, đạt và vượt chỉ tiêu chi phí O&M được giao, tiết kiệm 10% chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền, tiết kiệm 20% chi phí sửa chữa lớn so với dự toán. Công ty đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, kết quả 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện tiết kiệm đạt 9,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ sẵn sàng đáp ứng huy động của Điều độ hệ thống điện. Trong ảnh: Theo dõi, vận hành hệ thống sản xuất.

Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty tiếp tục quan tâm và tích cực ủng hộ công tác an sinh xã hội tại địa phương, nổi bật như: Hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống lọc nước RO và trao học bổng tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tài trợ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo, đóng góp Quỹ bảo trợ trẻ em và nhiều hoạt động hỗ trợ công tác an sinh xã hội khác tại địa phương, với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện hiệu quả công tác sản xuất điện cũng như đạt được những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được Tổng Công ty phát điện 3 giao trong 6 tháng đầu năm, nhất là cao điểm mùa khô vừa qua, góp phần cung ứng điện, giữ ổn định cho hệ thống.

Tiếp nối với những kết quả đã đạt được đó, từ nay đến cuối năm 2023 tập thể cán bộ nhân viên, người lao động Công ty tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

HOÀNG ANH