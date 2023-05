Tiếp tục hỗ trợ các cơ sở vào CCN chế biến hải sản Lộc An

Sáng 11/5, ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý CCN Chế biến hải sản Lộc An (xã Lộc An) về tình hình hoạt động và di dời các cơ sở sản xuất vào hoạt động tại CCN.

CCN Chế biến hải sản Lộc An có quy mô 38ha, quy hoạch với mục tiêu phục vụ di dời các cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn huyện Đất Đỏ. CCN đã được UBND huyện Đất Đỏ bàn giao cho Công ty IZICO quản lý, vận hành, khai thác. Hiện CCN đã đầu tư xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, hạng mục khu xử lý nước thải tập trung; có 14 DN đã đầu tư tại đây, trong đó 8 DN đang hoạt động, 6 DN còn lại đang xây dựng với 22,34ha.

UBND huyện Đất Đỏ bố trí 2,237ha để di dời 32 cơ sở chế biến cá khô tại khu vực Mộ Ông (TT.Phước Hải) và 23 cơ sở còn lại trong khu dân cư thuộc TT.Phước Hải và Lộc An vào CCN. Tuy nhiên, hiện nay do UBND tỉnh chưa ban hành giá thuê đất đối với các dự án đầu tư tại CCN, do đó chưa có cơ sở làm việc và thống nhất với các hộ chế biến hải sản và thực hiện công tác di dời.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Công Danh yêu cầu các phòng, ban liên quan khẩn trương kiến nghị UBND tỉnh sớm ban hành giá thuê đất tại CCN Chế biến hải sản Lộc An; tiếp tục vận động, hỗ trợ các cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn huyện vào đây hoạt động sản xuất; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trong CCN.

TUẤN VŨ