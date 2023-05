Ngày 27/5, tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn: Diễn tập chữa cháy, cứu hộ, xử lý tràn đổ hóa chất

Chiều 9/5, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy, cứu hộ, xử lý tràn đổ hóa chất tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn.

Buổi diễn tập quy mô cấp tỉnh này sẽ diễn ra ngày 27/5, tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (thôn 2, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) với tham gia của gần 400 người, 50 xe các loại và các phương tiện cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng.

Theo kế hoạch, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, xử lý tràn đổ hóa chất tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn gồm 2 phần: diễn tập vận hành cơ chế bằng hình ảnh và mô phỏng; quy trình diễn tập thực binh với 4 giai đoạn, trong đó có sự tham gia của lực lượng cơ sở, lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh và các đơn vị chi viện để thực hành cứu nạn, cứu hộ, xử lý tràn đổ hóa chất.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ và thống nhất một số nội dung như: lực lượng tham gia diễn tập; vị trí diễn tập; phương án hiệp đồng các lực lượng; nguồn nước phục vụ diễn tập.

Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Khánh yêu cầu Công an tỉnh có phương án bố trí các lực lượng tham gia diễn tập phù hợp với quy mô; bảo đảm an ninh, an toàn, triển khai tốt các phương tiện, phương án chữa cháy, CNCH, xử lý tràn đổ hóa chất để buổi diễn tập đạt kết quả cao nhất. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của công nhân, lao động và quần chúng nhân dân trong chấp hành quy định pháp luật về PCCC và CNCH.

TRÍ NHÂN