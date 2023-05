Khảo sát địa điểm tổ chức lễ khởi công đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Chiều 16/5, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi khảo sát thực tế tại khu vực tổ chức lễ khởi công công trình đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Cầu Phước An.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khảo sát thực tế tại khu vực đường Tô Đình Nguyệt, xã Phước Bình, huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), nơi tổ chức lễ khởi công công trình đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Sau khi khảo sát, ông Nguyễn Công Vinh đã thống nhất chọn vị trí cho lễ khởi công công trình đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu tại khu vực km34+200, đường Tô Đình Nguyệt, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (nơi tiếp giáp giữa phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ).

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi khảo sát thực tế tại vị trí tổ chức lễ khởi công dự án cầu Phước An là khu vực đầu cầu Phước An (phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ)

Vị trí tổ chức dự án cầu Phước An là khu vực đầu cầu Phước An, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư dự án phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất kịch bản chi tiết buổi lễ, trình UBND tỉnh xem xét quyết định trên tinh thần trang trọng, chu đáo, an toàn, chặt chẽ, tiết kiệm; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lễ khởi công.

Đồng thời, chủ đầu tư phối hợp với UBND TX.Phú Mỹ, ngành y tế của địa phương lên phương án bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại lễ khởi công.

Dự kiến, lễ khởi công sẽ diễn ra vào ngày 18/6, tại phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ (nơi tiếp giáp với xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Hiện nay, công tác chuẩn bị lễ khởi công cơ bản đã hoàn thành. Chủ đầu tư đã san gạt mặt bằng, hợp đồng với đơn vị tổ chức sự kiện, dự kiến thành phần, số lượng khách mời…

Tin, ảnh: TRÚC GIANG