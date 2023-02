Giá vàng vẫn trên đà giảm, USD tăng

Trong phiên giao dịch ngày 6/2, giá vàng SJC chưa dừng đà giảm. Theo đó, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 66,5 triệu đồng/lượng, bán ra 67,3 triệu đồng/lượng, giảm thêm 100.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua, sau khi đã giảm ít nhất 1,1 triệu đồng/lượng vào tuần trước.

Một số DN khác giao dịch vàng SJC ở mức thấp hơn 66,5 triệu đồng/lượng mua vào, 67,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng mỗi lượng so với ngày 5/2.

● Ngày 6/2, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức mức 23.611 đồng, tăng 5 đồng/USD so với mức công bố trước.

Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.270 - 23.640 đồng/USD, tăng 20 đồng/USD cả chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước. BIDV niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.335 - 23.635 đồng/USD, tăng 35 đồng/USD cả chiều mua và chiều bán ra so với mức niêm yết trước. Techcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.315 - 23.665 đồng/USD, tăng 45 đồng/USD chiều mua vào và tăng 35 đồng/USD chiều bán ra so với mức niêm yết trước...

TRÀ NGÂN