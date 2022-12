Ngành hải quan vượt khó về đích

Năm 2022, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh chịu nhiều tác động từ những biến động phức tạp của tình hình thế giới. Trong bối cảnh này, Cục Hải quan tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Công chức Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép kiểm tra hàng container nhập khẩu.

Tạo thuận lợi cho DN xuất nhập khẩu

Xếp thứ 2 trong các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về sự hài lòng của người dân, DN trong công tác cải cách hành chính, Cục Hải quan tỉnh còn được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin, từ đó tạo thuận lợi thương mại, đẩy mạnh xuất nhập khẩu.

Đến nay, Cục Hải quan tỉnh đã triển khai kết nối hệ thống VASSCM cho 17 kho bãi, 29 cảng biển. Hệ thống này đã làm thay đổi cơ bản phương thức quản lý giám sát hải quan. Bên cạnh đó, ngành hải quan đã sử dụng 2.000 lượt seal định vị điện tử để phục vụ công tác quản lý hải quan, tăng 26,3% so với năm 2021. Toàn bộ thủ tục hành chính liên quan đến ngành hải quan được thực hiện qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Ông Tharna Sanee - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) cho biết, kể từ ngày khởi công dự án năm 2018, DN đã được ngành hải quan hướng dẫn các thủ tục xuất nhập khẩu kịp thời, hiệu quả và thiết thực. Nhờ đó, dự án có thể nhập khẩu vật tư, thiết bị và hóa chất để thi công và sản xuất thí nghiệm đúng tiến độ và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Nhờ làm tốt công tác cải cách hành chính đã thu hút DN làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Tính đến 14/12/2022 số thu ngân sách Nhà nước đạt 19.374 tỷ đồng, đạt 95,44% so với chỉ tiêu pháp lệnh, đạt 95,44% so với chỉ tiêu phấn đấu lần 2, bằng 85,19% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến tới ngày 31/12/2022, công tác thu NSNN của đơn vị sẽ hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong ảnh: Hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cảng Cái Mép.

Thu hút DN làm thủ tục tại tỉnh

Năm 2023, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước được giao là 21.700 tỷ đồng, ông Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh cho biết, Cục Hải quan tỉnh tiếp tục thực hiện những giải pháp mạnh mẽ, trong đó tập trung vào nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, hỗ trợ cho DN. Trong đó, trọng tâm vẫn là tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thu hút DN về làm thủ tục hải quan tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, đặc biệt là các DN đăng ký tờ khai đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ. Phát triển quan hệ đối tác hải quan-DN; triển khai chương trình hỗ trợ DN tuân thủ cũng được ngành quan tâm thực hiện.

“Năm 2023, ngành hải quan tỉnh sẽ tăng cường sử dụng 2 máy soi container; Tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát trên bộ và trên biển (cả công khai và bí mật) nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán vận chuyển trái phép hàng hóa, chất ma túy”, ông Nguyễn Trường Giang thông tin thêm.

Theo ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian tới ngành hải quan cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi DN, góp phần thu hút đầu tư, phát triển cảng biển, dịch vụ logistics, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách. Đặc biệt, tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác với các hiệp hội DN, các DN thực hiện thủ tục hải quan tại đơn vị làm sao cho xứng tầm với một đơn vị hải quan quản lý cảng biển quốc tế lớn của vùng Đông Nam bộ.

“Trong thời gian tới Trung tâm Logistics CFS Cái Mép của Tân cảng Cái Mép, Tân cảng Cát Lái và Công ty KCTC đi vào hoạt động, Cục Hải quan tỉnh cần sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển loại hình này nhằm thu hút DN làm thủ tục hải quan tại khu vực Cái Mép”, ông Lê Ngọc Khánh lưu ý.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN