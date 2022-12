Sáng 21/12, HĐND huyện Đất Đỏ khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Đất Đỏ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Các chỉ tiêu kinh tế của huyện năm 2022 có sự tăng trưởng ổn định. Trong ảnh: Nuôi tôm công nghệ cao tại xã Lộc An (huyện Đất Đỏ).

Năm 2022, 10/13 chỉ tiêu kinh tế-xã hội của huyện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn 618 tỷ đồng (đạt 142,3% dự toán); doanh thu dịch vụ du lịch đạt 578,7 tỷ đồng (tăng 419,7% so với cùng kỳ); duy trì 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2015-2020). 100% diện tích đất công được quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả; thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản hơn 715,5 tỷ đồng (đạt 99,8% kế hoạch)… Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công được quan tâm thực hiện chu đáo. Công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Năm 2023, huyện phấn đấu 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; xây dựng huyện Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023; xây dựng xã Long Tân đạt chuẩn nông thôn mới kiễu mẫu năm 2023.

Trong 2 ngày diễn ra Kỳ họp, đại biểu cũng cho ý kiến và thông qua các nghị quyết về: phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; thành lập cơ quan Phòng Nội vụ huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thuộc UBND huyện; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Hòa; bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện; miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện; thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Huỳnh Sơn Thái và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU