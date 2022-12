Chiều 21/12, Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ và giải pháp công tác thuế năm 2023.

Thừa ủy quyền của Bộ Tài chính, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao Bằng khen của Bộ Tài chính cho tập thể Cục Thuế tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác thuế năm 2021.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị.

Năm 2022, Cục Thuế tỉnh ước số thu đạt 174,6% dự toán, bằng 137,4% so với cùng kỳ 2021 (trong đó thu dầu thô đạt hơn 268% dự toán, bằng 177,5% so với cùng kỳ 2021); thu nội địa (ngoài dầu) đạt 129,8% dự toán, bằng 112,3% so với cùng kỳ 2021.

Có 13/16 chỉ tiêu ước thu đạt và vượt tiến độ dự toán thu, bao gồm: khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương; khu vực DNNN địa phương; khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; lệ phí trước bạ; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế; thu khác ngân sách; thu cố định tại xã.

Cục Thuế tỉnh đã thu được 840,6 tỷ đồng tiền thuế nợ năm 2021 chuyển sang, trong đó có 792,8 tỷ đồng nợ trên dưới 90 ngày, đạt tỷ lệ 61%.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những con số đạt được của ngành thuế rất ấn tượng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của ngành thuế. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, Cục Thuế tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt và vượt kế hoạch của năm 2023 đã đề ra; thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế.

Dịp này, Cục Thuế tỉnh được Bộ Tài chính tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác thuế năm 2021; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua năm 2021.

Tin, ảnh: PHAN HÀ