Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, trong 9 tháng năm 2022, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh tăng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng đàn gia cầm tăng 4,3%, chủ yếu là tổng đàn vịt tăng 30%; tổng đàn heo tăng khoảng 4%; tổng đàn trâu, bò, dê, cừu tăng 2,1%.

Chăn nuôi trâu, bò, dê, cừu tiếp tục ổn định, một số dịch bệnh như: viêm da nổi cục, tả heo châu Phi cơ bản đã được khống chế. Ngoài ra, tình hình tiêu thụ thuận lợi (đặc biệt là thịt dê, cừu), giá bán các loại sản phẩm chăn nuôi có xu hướng tăng thuận lợi cho người chăn nuôi.

Tuy nhiên, giá thức ăn chăn nuôi các loại tiếp tục tăng. Ngành nông nghiệp nhận định, giá bán các loại sản phẩm chăn nuôi có khả năng tăng trong thời gian tới. Do đó, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi, đặc biệt là vụ cuối năm, qua đó rút ngắn thời gian chăn nuôi và đạt hiệu quả kinh tế cao.

PHÚC HIẾU