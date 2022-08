Tăng cường phương tiện vận chuyển khác

Nhằm hạn chế ảnh hưởng khi tạm đóng cửa sân bay Côn Đảo để triển khai dự án nâng cấp, mở rộng sân bay, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề xuất Bộ GT-VT tăng cường phương tiện vận tải bằng đường biển và chuyến bay trực thăng đến Côn Đảo.

Sân bay Côn Đảo dự kiến sẽ đóng cửa trong 10 tháng để nâng cấp, mở rộng.

Sẽ tăng cường phương tiện vận tải

Theo ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT, thời gian qua, UBND tỉnh đã nhiều lần làm việc với Đoàn công tác Bộ GT-VT về việc hỗ trợ tỉnh trong quá trình sân bay Côn Đảo tạm đóng cửa để nâng cấp, mở rộng.

Tại các buổi làm việc, Cục Hàng không Việt Nam thông tin, dự án dự kiến khởi công từ tháng 3/2023 và hoàn thành vào tháng 12/2023. Thời gian ngừng bay từ tháng 3/2023 đến trước Tết Nguyên đán 2024. Tuy nhiên, theo thông báo của Cục Hàng không Việt Nam, kế hoạch bố trí vốn chậm khoảng 2 tháng so với dự kiến, đồng thời, còn vướng mắc trong công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn nên tiến độ khởi công có thể phải lùi tới tháng 6/2023 và việc đóng cửa sân bay cũng có thể thực hiện trong thời gian này.

“Hiện có 2 phương thức vận tải giúp kết nối từ đất liền tới huyện Côn Đảo là đường biển và đường hàng không. Trong thời gian bắt buộc đóng cửa sân bay Côn Đảo, nhu cầu đi lại của người dân sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, Sở GT-VT đã nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ GT-VT tăng cường phương tiện vận tải bằng đường biển và chuyến bay trực thăng để khắc phục trong thời gian này”, ông Trần Thượng Chí cho biết thêm.

Nếu không có dự báo đúng để tính toán đầu tư nhà ga hành khách và sân đỗ tàu bay đồng thời và đồng bộ cả về thời gian và quy mô năng lực tàu bay, hành khách thông qua hàng năm thì sẽ sớm xảy ra tắc nghẽn tại sân bay Côn Đảo. Ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề nghị Bộ GT-VT và Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cùng tỉnh thống nhất thời gian triển khai, thi công, thực hiện và hoàn thành đồng bộ các dự án, hạng mục đầu tư nhằm giảm thiểu việc kéo dài thời gian đóng cửa sân bay.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, Sở cũng vừa đề nghị Công ty Trực thăng miền Nam tăng cường các chuyến bay trực thăng khi tạm đóng cửa sân bay Côn Đảo. “Lãnh đạo Công ty đã thông tin sẽ tăng tần suất các chuyến bay thương mại bằng trực thăng từ Vũng Tàu ra Côn Đảo”, ông Trịnh Hàng nói.

Còn ông Trần Song Hải, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Greenlines DP cho biết, để bảo đảm việc vận chuyển hành khách ra Côn Đảo, ngoài các chuyến bay trực thăng thì việc tăng cường các chuyến tàu biển là điều cần thiết. Về lâu dài, để thuận tiện cho hành khách, cần phải có các con tàu du lịch cỡ lớn.

Công ty Trực thăng miền Nam dự kiến sẽ tăng tần suất chuyến bay ra Côn Đảo trong thời gian sân bay đóng cửa.

Xem xét đầu tư đồng bộ các dự án thành phần

Ngoài đề xuất phương án tăng cường phương tiện giao thông khác ra Côn Đảo, ông Trần Thượng Chí cho biết, Sở cũng tham mưu UBND tỉnh đề xuất với Bộ GT-VT về việc xem xét đầu tư đồng bộ các dự án thành phần của Cảng hàng không (CHK) Côn Đảo theo quy hoạch điều chỉnh đã được Bộ GT-VT phê duyệt tại quyết định số 1533/QĐ-BGTVT ngày 17/8/2021.

Theo quyết định này, có 4 nhóm dự án thành phần, gồm: công trình đường cất hạ cánh, đường lăn cất hạ cánh sân bay Côn Đảo do Cục Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư; công trình quản lý bay (Đài kiểm soát không lưu, hệ thống AWOS) tại cảng hàng không Côn Đảo do VATM đầu tư; công trình xây dựng sân đỗ, nhà ga hành khách và hạ tầng dùng chung như đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước do ACV có trách nhiệm đầu tư; kho xăng dầu hàng không triển khai thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

ACV đề xuất dự án theo phương án “Mở rộng nhà ga hiện hữu, xây dựng sân đỗ mới bảo đảm 5 vị trí đỗ”. Tuy nhiên, tỉnh nhận thấy phương án này chưa đáp ứng nhu cầu bãi đỗ thực tế cần thiết và không đồng bộ, không đáp ứng nhu cầu tăng trưởng theo quyết định số 1533 của Bộ GT-VT về quy hoạch cảng hàng không Côn Đảo. Ngoài ra, tỉnh đã bố trí vốn và đang triển khai các dự án quan trọng của huyện Côn Đảo giai đoạn 2021-2025 như: điện, nước, xử lý rác, các dự án nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Bên cạnh đó, Côn Đảo là địa phương có nhiều di tích lịch sử, là huyện tiêu biểu bảo đảm quốc phòng-an ninh, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội, nhất là kinh tế du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, du lịch biển. Du khách chủ yếu đi đến Côn Đảo bằng đường hàng không từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên cả nước. Chưa kể theo dự báo, từ 6 tháng cuối năm 2025, khi các dự án hạ tầng và các cơ sở nghỉ dưỡng hoàn tất đầu tư và đưa vào khai thác thì số lượng khách du lịch tới Côn Đảo sẽ tăng, đến 2030 có thể đạt trên 2-3 triệu khách/năm.

Do đó, tỉnh đề nghị Ủy ban Quản lý vốn và ACV xem xét lại phương án; cập nhật lại số liệu dự báo lượng hành khách thông qua hàng năm tại sân bay Côn Đảo giai đoạn 2022-2025 và 2026-2030. Trên cơ sở đó có chủ trương và quyết định đầu tư dự án mới nhà ga hành khách và sân đỗ tàu bay tại Côn Đảo, đáp ứng về số lượng sân đậu và năng lực nhà ga để triển khai dự án đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.

