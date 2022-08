Sôi động thị trường đồng phục học sinh

Chỉ còn 2 tuần nữa là tựu trường năm học 2022-2023 nên phụ huynh đã hối hả sắm sửa đồng phục cho con em mình. Thị trường đồng phục học sinh nhộn nhịp hẳn lên.

Người dân chọn mua đồng phục học sinh tại Co.op Mart Vũng Tàu.

Đa dạng đồng phục may sẵn

Xưởng may áo dài Kim Ngân, 25/4 Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Vũng Tàu những ngày này tấp nập khách ra vào, đa số là phụ huynh HS đến đặt may áo dài cho con em chuẩn bị bước vào năm học mới.

Đến lấy 3 bộ áo dài cho con gái chuẩn bị vào lớp 10 tại trường THPT Vũng Tàu, chị Lê Thị Bảo Ngọc, nhà ở khu E, Trung tâm Đô thị Chí Linh cho biết: “Cũng may là vừa kịp vì xưởng chỉ nhận đợt cuối. Áo dài cháu mặc vừa vặn, chất vải mềm mát, kín đáo, phù hợp với HS. Mỗi bộ giá 480 ngàn đồng”, chị Bảo Ngọc cho biết.

Trong khi đó, các chợ, cửa hàng đồng phục HS cũng khá đông khách mua. Tại chợ Bến Đình, TP. Vũng Tàu, sau một lúc chọn lựa, chị Thùy Anh, nhà ở đường Nguyễn An Ninh mua được bộ đồng phục váy xanh, áo trắng cho con gái năm nay lên lớp 3 với giá 170 ngàn đồng/bộ. Chị Thủy Anh nói: “Cháu mới học cấp 1 nên tôi toàn mua đồ may sẵn cho tiện. Mẫu mã, kiểu dáng cũng khá đa dạng, chất liệu cũng phù hợp với HS. Như bộ đồng phục của con gái, tôi chọn chất liệu kate silk mát, dễ thấm mồ hôi. Giá cả tuy có tăng nhẹ so với năm trước nhưng cũng chấp nhận được”.

Những năm gần đây, đồng phục may sẵn được nhiều phụ huynh lựa chọn, đặc biệt đối với phụ huynh có con học tiểu học và THCS với các ưu điểm: mẫu mã phù hợp với quy chuẩn của trường học, có nhiều size với tông màu chủ đạo như trắng, xanh đậm, chất liệu vải được dùng để may đa phần là kaki, kate, lanh gân, lụa Thái, lụa Hàn, gấm Thái Tuấn nên dễ dàng chọn được bộ đồng phục ưng ý… Đây cũng là những loại vải có độ bền cao, dễ thấm hút mồ hôi, thoáng mát, phù hợp với HS.

Đặc biệt, các mẫu áo, đầm được thiết kế pha trộn giữa vải áo và quần, kết hợp may túi áo, nơ, viền… để tạo thêm vẻ mới mẻ cho các bộ đồng phục. Năm nay, giá đồng phục may sẵn tăng từ 10-15% do chi phí vận chuyển, giá vải, phụ liệu tăng. Theo đó, giá mỗi bộ đồng phục (quần xanh/áo trắng) dành cho HS dao động từ 230 - 370 ngàn đồng/bộ (tùy size, tùy chất liệu vải). Áo đầm đồng phục HS nữ khoảng 150 -230 ngàn đồng/chiếc, áo dài 400 - 500 ngàn đồng/bộ …

Nhà may kín lịch

Nếu không chọn đồng phục may sẵn, phụ huynh, HS cũng có thể chọn mua vải, may theo số đo. Hiện nay, vải may quần học sinh màu xanh, đen, trắng, có giá khoảng 100 - 120 ngàn đồng/m (tùy chất liệu), vải may áo trắng khoảng 100 - 120 ngàn đồng/m (tùy chất liệu), vải áo dài từ 250 -350 ngàn đồng/ bộ (tùy vải). Tiền công may mỗi bộ đồng phục cũng nhích lên trung bình 30.000 đồng/bộ. Cụ thể, tiền công quần tây dao động từ 120 - 135 ngàn đồng/cái, áo nữ 100 ngàn đồng/cái, áo nam 120 ngàn đồng/cái, đầm nữ 130 ngàn đồng/chiếc, bộ áo dài từ 350 - 400 ngàn đồng/bộ. Các nhà may lưu ý, phụ huynh nên đặt sớm để may cho con, còn nếu đặt vào thời điểm này, nhà may có nhận cũng sẽ khó hoàn thành để kịp đầu năm mới.

Theo đại diện các nhà may, thời điểm cuối tháng 7, đầu tháng 8 là cao điểm may đồng phục HS. Nhiều nhà may đã chủ động nhập vải và may sẵn số lượng đồng phục lớn với nhiều mẫu, nhiều size khác nhau, thậm chí dán luôn logo của từng trường theo đồng phục để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, HS nhưng vẫn thiếu hàng. Ghi nhận tại một số nhà may thời điểm này cho thấy, họ không nhận thêm đơn hàng một số loại đồng phục để tập trung hoàn thành các đơn hàng đã nhận trước đó.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU