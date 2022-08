Cơ bản thống nhất bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022

Chiều 2/8, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các địa phương nghe báo cáo việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022.

Theo dự thảo quyết định, bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 cơ bản giữ nguyên mức giá tính thuế tài nguyên đã được quy định tại Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh. Đồng thời, bổ sung Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau để thu thuế tài nguyên trong năm 2022. Theo đó, giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định. Trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định thì tính thuế tài nguyên theo giá do UBND tỉnh quy định. Trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên cao hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định thì tính thuế tài nguyên theo giá bán thực tế của đơn vị.

Đối tượng áp dụng tính thuế tài nguyên năm 2022 gồm: tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh kê khai, tính thuế tài nguyên và tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định; tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân khai thác tài nguyên nhưng không bán ra hoặc không thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán quy định; tổ chức, cá nhân nộp thuế tài nguyên theo phương pháp ấn định hoặc trường hợp loại tài nguyên xác định được sản lượng ở khâu khai thác nhưng do mô hình tổ chức, khai thác, sàng tuyển, tiêu thụ qua nhiều khâu độc lập nên không có đủ căn cứ để xác định giá bán tài nguyên khai thác; các trường hợp giá bán tài nguyên thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ cơ bản thống nhất với dự thảo Quyết định bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên, đồng thời yêu cầu Sở Tài chính hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

ĐÔNG HIẾU