6/9 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư đã đi vào hoạt động

Báo cáo từ Sở Công thương cho biết, từ dầu năm đến nay, tình hình thu hút đầu tư vào các CCN có nhiều tín hiệu tích cực. Hiện đã có 6/9 CCN do DN làm chủ đầu tư đã đi vào hoạt động gồm: Ngãi Giao, Hắc Dịch 1, Boomin Vina, Tóc Tiên, An Ngãi và chế biến hải sản Lộc An.

Theo đó, 6 CCN đã thu hút được 31 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký 4.895 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy 65,36%, tăng 40% so với năm 2021.

Ngoài ra, 6 CCN UBND tỉnh giao cho các huyện, thị, thành phố làm chủ đầu tư bằng vốn ngân sách để phục vụ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trên địa bàn, đến nay cơ bản đã hoàn thành các thủ tục bàn giao tài sản cho đơn vị quản lý, vận hành khai thác và xác định giá thuê đất thô, làm cơ sở ban hành đơn giá cho thuê lại đất đối với các nhà đầu tư thứ cấp theo quy định.

TRÀ NGÂN