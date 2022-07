Chi cục Phát triển nông thôn vừa tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi, huyện Long Điền.

Nghề bánh tráng tại xã An Ngãi, huyện Long Điền.

Theo báo cáo của UBND xã An Ngãi, nghề làm bánh tráng đã xuất hiện trên địa bàn xã từ những năm trước 1975, được duy trì và phát triển theo hình thức truyền nghề của các hộ gia đình. Đến nay, toàn xã hiện có 128 hộ tham gia nghề bánh tráng (chiếm 58,72% tổng số hoạt động ngành nghề nông thôn toàn xã), phân bố rải rác trên địa bàn 5 ấp gồm An Hòa, An Bình, An Phước, An Lộc và An Thạnh.

Năm 2013, nghề làm bánh tráng xã An Ngãi đã được UBND tỉnh công nhận là nghề truyền thống theo Quyết định 1215/QĐ-UBND. Từ năm 2013 tới nay, nghề làm bánh tráng của xã An Ngãi đã từng bước nâng cao chất lượng và ổn định thị trường, đa dạng các sản phẩm như bánh tráng nem cỡ nhỏ, cỡ lớn, bánh tráng ớt… Thu nhập bình quân mỗi hộ từ 9-12 triệu đồng/tháng.

Việc triển khai dự án phát triển làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi đã tạo điều kiện để người làm nghề bánh tráng tại địa phương tiếp cận với công nghệ, máy móc và trang thiết bị hỗ trợ như máy xay bột, lò tráng điện… giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và sức lao động. Đồng thời, bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng về cả số lượng lẫn chất lượng sản phẩm.

Qua đánh giá, Hội đồng thẩm định nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh cơ bản thống nhất hồ sơ xét công nhận làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi. Hội đồng thẩm định yêu cầu Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp Phòng NN-PTNT huyện Long Điền, UBND xã An Ngãi tiếp thu góp ý, hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến góp ý trình UBND tỉnh xét công nhận nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi. Đồng thời, rà soát các cơ chế chính sách, đề xuất hỗ trợ nghề bánh tráng tiếp tục phát triển nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, sản phẩm truyền thống của địa phương.

