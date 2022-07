Có lẽ đây là câu hỏi mà người tiêu dùng đang quan tâm nhất hiện nay khi trong vòng 10 ngày qua (từ 11/7 đến 21/7), giá xăng đã giảm gần 7.000 đồng/lít.

Thông tin những ngày gần đây cho thấy, xu hướng hàng hóa còn tăng cao, đặc biệt là thực phẩm tươi sống. Chẳng hạn như thịt heo, do giá heo hơi đã tăng lên 68.000 - 71.000 đồng/kg, cao hơn cuối tuần trước 2.000 - 3.000 đồng/kg, đây cũng là mức giá cao nhất trong nhiều tháng qua. Giá heo hơi tăng cao đã đẩy giá bán lẻ tại các chợ tăng lên từ 5.000 - 7.000 đồng/kg. Ghi nhận tại chợ truyền thống ngày 21/7 cho thấy, sườn non được bán với giá 190.000-200.000đồng/kg, cốt lết dao động từ 120.000 - 130.000 đồng/kg, ba rọi từ 135.000 - 150.000 đồng/kg, thịt đùi từ 100.000 - 110.000 đồng/kg… Trong khi đó, các loại trứng gia cầm giá bán ra tại trại nuôi tăng 13% so với tháng trước. Rau xanh – cũng tăng từ 2.000 đến 5.000 đồng/kg tùy loại.

Với câu hỏi “xăng giảm sao hàng hóa chưa giảm” đặt ra cho các tiểu thương, siêu thị đều nhận được câu trả lời rằng, nguyên nhân từ phía nguồn cung chưa giảm. Ngoài ra, do chi phí, nguyên liệu đầu vào tăng cao, nguồn cung giảm trong thời gian qua đã đẩy giá các mặt hàng thực phẩm tăng mạnh. Điều này hoàn toàn đối lập trước đây, khi giá xăng tăng, các mặt hàng được điều chỉnh tăng giá theo từng tuần.

Theo các chuyên gia kinh tế, giá xăng hạ nhiệt là tín hiệu tích cực để “kiềm” lại đà tăng của giá hàng hóa trên thị trường. Việc thay đổi áp dụng giá xăng theo giai đoạn nên giá cả thị trường, biến động chuỗi cung ứng cần có độ trễ nhất định để điều chỉnh, tức là cần một khoảng thời gian để các ngành nghề, lĩnh vực tính toán lại chi phí để áp dụng lên giá cả đầu ra của sản phẩm, hàng hóa.

Giá xăng giảm mạnh 3.600 đồng/lít hôm 21/7 sẽ góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân và DN trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, với tình trạng “té nước theo mưa”, tăng giá cao khi giá xăng tăng, còn giá xăng giảm thì vẫn “neo” không giảm giá của nhiều mặt hàng rất cần có công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường của cơ quan quản lý Nhà nước. Đồng thời, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Đối với các trường hợp vi phạm, cần có chế tài xử phạt nghiêm, bảo đảm sự ổn định cho thị trường, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

NGÔ GIA